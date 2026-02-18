Redondo cree que Marlaska no debe dimitir tras la presunta agresión sexual del DAO: "Confío en la palabra del ministro"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido este miércoles la "contundente" e "inmediata" actuación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y ha subrayado que no debe dimitir, tras la denuncia por presunta agresión sexual contra el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional.

"Yo desde luego confío en la palabra del ministro y habrá que investigar. Yo creo que no se puede frivolizar con estos temas, ni mucho menos. Y lo que hay que hacer es conocer la verdad y que caiga sobre ese jefe de policía el peso de la ley", ha indicado Redondo, en declaraciones a los medios en el Congreso.

En este sentido, ha señalado que "no" cree que Marlaska deba dimitir porque considera que ha tenido una actuación "contundente" e "inmediata" tras conocer el caso y que "no se le puede pedir más".

"Pues yo creo que no (debe dimitir). Él ha explicado, ha dicho claramente lo que sabía y cómo ha actuado. Yo creo que no se le puede pedir más que esa actuación contundente en el momento que lo ha conocido. Y no solamente a esta persona, sino también al segundo de a bordo. Por lo tanto, yo creo que ha sido inmediata, inminente", ha subrayado.

Al mismo tiempo, Redondo se ha mostrado "horrorizada" por este caso, ha destacado el "valor de esa mujer que se ha enfrentado con el poder" y ha expresado su "empatía, solidaridad, cariño y comprensión siempre con las víctimas y muy especialmente con esta mujer".

"En nombre de todas las mujeres agradecemos que frente al machismo, que sabemos que es estructural, que es uno de los grandes problemas de igualdad que tiene este país, pues ha alzado la voz y ha decidido denunciar a su jefe superior", ha insistido, destacando que "hay muchas más denuncias".

Además, ha afeado que el Partido Popular "pida dimisiones" mientras que "cuando el agresor es su agresor, es agresor de los suyos, como por ejemplo el alcalde de Móstoles, no duda en ponerse del lado del agresor y nunca del lado de la víctima" e "intenta coaccionar y hostigar a la víctima para que se oculte esa verdad".

También ha añadido que le "preocupa mucho este avance de la violencia machista" y ha atribuido el incremento al "negacionismo de Vox con el que pacta el PP". "Es una de las causas de ese incremento de la violencia machista y de esa impunidad del machismo que estamos viviendo y que desde luego en años anteriores no estaba tan presente", ha afirmado.