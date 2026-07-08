Archivo - Un hombre mayor pasea apoyándose en un bastón. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 228.556 personas están a la espera de la dependencia en España, un 15% menos que hace un año (cuando había 268.793 personas esperando), según se desprende del cálculo realizado por Europa Press a partir de los datos publicados este miércoles por el Imserso.

De ellas, 142.887 personas llevan 6 meses o más esperando (el plazo máximo legal) --lo que el Gobierno considera 'lista de espera oficial'-- y 85.669, menos de 6 meses, según el Panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) presentado este miércoles en la sede del Imserso.

Teniendo en cuenta el número total (más de 6 meses y menos de 6 meses), a 30 de junio de 2026, 105.984 personas estaban pendientes de resolución de grado; 108.092 tenían derecho a prestación y estaban pendientes de resolución del Programa Individual de Atención (PIA) y 14.480 tenían la resolución del PIA y estaban pendientes de que la prestación se hiciera efectiva.

Si se tiene en cuenta solo a las personas que llevan 6 meses o más tiempo esperando (142.887), la reducción en la lista de espera es del 21% con respecto al mismo mes del año anterior y de un 6% con respecto al trimestre anterior. Desde 2021, se ha reducido en más de 54%, lo que representa un descenso de 168.558 personas en cinco años.

Además, de los datos se desprende que el número de personas con prestación efectiva asciende a 1.707.328, una "cifra récord" que supone un incremento del 11% respecto al año pasado, con un aumento de 168.485 personas respecto a junio de 2025.

Este crecimiento, además, se encuentra por encima del aumento de las solicitudes, que es del 6,8%, lo que simboliza, según ha explicado la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, que en un contexto de crecimiento constante de solicitudes, la capacidad de atención "avanza más rápido que la demanda".

314 DÍAS DE TRAMITACIÓN

Asimismo, el panel revela que el tiempo medio de tramitación de los expedientes ha descendido 15 días durante este último trimestre y se sitúa en 314 días. De esta manera, desde el Ministerio destacan que se "consolida su descenso a la baja y lo mejora", logrando reducirse hasta 27 días durante 2026.

Por otro lado, del informe se desprende que el 57% de las prestaciones se dan ya en el entorno comunitario, una tendencia que, según el Ministerio de Derechos Sociales, "se consolidará y ampliará" con la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, que este jueves previsiblemente se aprobará en comisión en el Congreso y se elevará a Pleno.

En rueda de prensa, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha destacado que es "el mayor índice de bajada de listas de espera que se ha producido hasta la fecha". Asimismo, ha puesto de relieve el "máximo histórico" de personas con prestación efectiva, el descenso en los días de tramitación y el "nuevo récord" en prestaciones en el entorno comunitario.

"El objetivo no puede ser otro que la eliminación de las listas de espera", ha subrayado, al tiempo que ha deseado que la inyección de 6.200 millones de euros extraordinarios al sistema aprobada por el Gobierno para 2026 y 2027 permita que la reducción sea todavía "más rápida".

A su juicio, estos fondos deben suponer "la mejora inmediata" de distintos ámbitos: "la eliminación completa de las listas de espera", la "mejora de la intensidad y calidad de las prestaciones" y la "mejora drástica de las condiciones de trabajo en el sector" que, según ha advertido, han venido "lastradas por la precariedad o parcialidad".

LA REFORMA DE LAS LEYES DE DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA

A su vez, ha destacado que, "como colofón", este jueves se votará en comisión en el Congreso la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia y, en este sentido, ha pedido a "todos los grupos" parlamentarios que "estén a la altura" y "salga adelante por unanimidad" para que los avances sean "irreversibles". Bustinduy ha defendido que la expansión de la red de protección social que están impulsando "va a ser el mayor legado social que deje esta legislatura".

En la misma línea, la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, ha asegurado que estos datos evidencian una "mejora no puntual" sino "sostenida trimestre tras trimestre" lo que marca ya una "tendencia". "El sistema funciona", ha enfatizado.