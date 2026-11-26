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MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de mujeres asesinadas este año por violencia de género ha ascendido a 49 y a 1.390 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, tras la confirmación por parte del Ministerio de Igualdad de casos en Murcia y Cádiz.

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, en el caso de Murcia, se trata de una mujer de 32 años, presuntamente asesinada por su pareja este miércoles, 25 de noviembre. La víctima tenía dos hijas menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Además, tras el presunto crimen de Murcia, el número de menores de edad huérfanos por violencia de género en España asciende a 40 en 2026 y a 550 desde 2013.

Mientras, en Cádiz, la víctima es una mujer de 44 años, cuyo cadáver fue localizado el pasado 18 de octubre. Fue presuntamente asesinada por su cónyuge y no tenía hijos menores de edad. En este caso, sí que existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Tras la confirmación por parte de Igualdad de estos casos, la cifra de este año supera ya las 48 víctimas mortales de todo 2025 e iguala la del 2024.

Por comunidades, Andalucía cuenta con el mayor número de asesinatos machistas este año, con 13. Le sigue la Comunidad de Madrid, con siete; la Comunidad Valenciana, con seis; Cataluña y Castilla-La Mancha, con cuatro; Aragón, Canarias, Cantabria, Navarra Asturias y Murcia, con dos; y Castilla y León, Extremadura y Galicia, con uno.

En total, 35 de los 49 casos por violencia machista (71,4%) ocurridos en 2026 no contaban con denuncia previa y en diez de ellos (20%) el presunto agresor se suicidó tras cometer el crimen, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Igualmente, los datos revelan que 33 de las víctimas mortales eran españolas (67,3%) y 16 de otro país (32,7%). Mientras, en el caso de los presuntos agresores, 31 (63,3%) eran españoles y 18 de otro país (36,7%).