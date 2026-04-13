Wheelchair Gokit, el prototipo que transforma una silla de ruedas en un vehículo autopropulsado

Estudiantes del centro de FP Salesians Sarrià muestran el prototipo Wheelchail Gokit - BEAT CONTENT

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos estudiantes del Grado Medio de Mecanizado del centro Salesians Sarrià (Barcelona), Alejandro Ruiz y Bruno Avigo, han diseñado y fabricado un sistema de tracción eléctrica capaz de transformar una silla de ruedas manual convencional en un vehículo eléctrico autopropulsado en cuestión de segundos.

Bajo el nombre de Wheelchair Gokit, este prototipo nace con el objetivo de democratizar el acceso a la movilidad asistida. El sistema es totalmente modular y se adapta a cualquier modelo de silla de ruedas mediante un acoplamiento de bridas metálicas de fácil uso, permitiendo que el usuario gane autonomía sin necesidad de invertir en costosas sillas motorizadas.

En cuanto a sus especificaciones técnicas, el Wheelchair Gokit destaca por integrar un potente motor de 3500W limitado electrónicamente a 25 km/h para garantizar la máxima seguridad del usuario en entornos urbanos. Este rendimiento se apoya en una batería de 72V que otorga una autonomía de hasta 40 kilómetros con una sola carga, permitiendo realizar recorridos de larga distancia que serían físicamente inalcanzables de forma manual.

Para mejorar la experiencia de conducción, el dispositivo incorpora un innovador sistema de basculante con amortiguador propio, diseñado para superar obstáculos y desniveles de manera fluida, protegiendo tanto la integridad del conductor como la estructura mecánica del vehículo.

Además, su diseño prioriza la practicidad mediante un manillar totalmente plegable que facilita el almacenamiento en espacios reducidos o su transporte en el maletero de cualquier coche.

Para el desarrollo del proyecto, los alumnos han seguido un proceso industrial completo. Utilizando el software de diseño profesional Autodesk Inventor, Alejandro y Bruno modelaron cada pieza del conjunto antes de pasar a la fase de fabricación en los talleres de la escuela.

"Nuestro objetivo era ayudar a personas con movilidad reducida para que no tengan que hacer tanto esfuerzo físico en sus desplazamientos cotidianos", han explicado los creadores.

La calidad técnica y la viabilidad del Wheelchair Gokit han sido recientemente avaladas con el tercer premio en el certamen nacional de innovación Premio Don Bosco, celebrado en Zaragoza, donde destacó entre decenas de propuestas tecnológicas de toda España por su carácter transformador y su compromiso con la inclusión.