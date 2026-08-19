ACNUR señala que el traslado de niñas migrantes de Ceuta puede garantizar un entorno "más adecuado" para su atención

Varias personas esperan en el exterior del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), a 5 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha señalado que el traslado de las 500 niñas migrantes de Ceuta a la Península en el que trabaja el Gobierno puede contribuir a "aliviar la situación de sobreocupación y garantizar un entorno más adecuado para su atención".

"El traslado puede contribuir desde luego a aliviar la situación de sobreocupación y garantizar un entorno más adecuado para su atención, siempre que se realice de forma segura y respetando el interés superior de cada niña", ha asegurado en declaraciones a Europa Press la portavoz de ACNUR, Paula Barrachina.

En este sentido, ha valorado "positivamente" el anuncio por parte del Ministerio de Juventud e Infancia dentro de "cualquier medida que permita garantizar que niñas no acompañadas se encuentren en condiciones adecuadas de acogida y de protección".

Si bien, ha calificado de "fundamental" que se identifiquen las necesidades individuales de protección de estas niñas, así como que se escuche su opinión teniendo en cuenta su edad, sus circunstancias y se garantice el acceso a los procedimientos de protección internacional cuando corresponda.

"En particular cualquier decisión sobre el futuro de estas niñas debe basarse en una evaluación individual de las circunstancias y no únicamente de la nacionalidad o la forma en la que llegaron a Ceuta, porque entre estas niñas puede existir necesidades de protección internacional y debe garantizarse, por tanto, el acceso efectivo al procedimiento y respetar también el principio de no devolución", ha subrayado.

El Ministerio de Juventud e Infancia trabaja en un plan integral de acogida para menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio y aborda entre sus medidas el traslado unas 500 niñas a la Península, "sin necesidad de trasladar la tutela a las comunidades autónomas".

Fuentes del departamento que lidera Sira Rego han explicado a Europa Press que el plan, en el que trabaja el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, desde el pasado domingo en la ciudad, incluye el real decreto-ley para "la acogida vinculante y solidaria" por parte de todas las comunidades o el acogimiento familiar, "pero también otras fórmulas que permita agilizar la acogida".

Entre estas fórmulas, según Infancia, también se aborda "una vía" para que las organizaciones de protección a la infancia "desarrollen la acogida y el cuidado de los perfiles más vulnerables, entre ellos las niñas, en recursos adaptados en Península, sin necesidad de trasladar la tutela a las comunidades autónomas".

"En este momento se trabaja en esta vía de manera urgente para un número concreto de menores, este momento cifrado en 500 aproximadamente, si bien puede variar durante el proceso", han precisado las fuentes consultadas.