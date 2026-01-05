Aldeas Infantiles reparte 7.500 raciones de roscón en Madrid para visibilizar a la infancia vulnerable en Navidad

La 34ª edición del Roscón de Reyes de Aldeas Infantiles SOS llega a la Puerta del Sol - ALDEAS INFANTILES SOS

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Aldeas Infantiles SOS ha repartido este lunes 7.500 raciones de su tradicional Roscón de Reyes de 1.000 kilos, elaborado altruistamente por Panaderías Orio, y chocolate caliente entre los viandantes de la Puerta del Sol para dar visibilidad a la infancia que no puede pasar estas fechas con su familia o se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social en España.

La organización de atención directa a la infancia ha recordado en un comunicado "en un día lleno de alegría y emoción para los más pequeños" que casi 52.000 niños y niñas en España crecen en el sistema de protección, y más de 2,7 millones se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social.

Se trata de la 34ª edición de este famoso Roscón, que comenzó en 1989. Durante los años en los que la pandemia y las obras de la Puerta del Sol impidieron su realización, Orio continuó horneando y Aldeas repartiendo el Roscón entre familias en situación de vulnerabilidad de la Comunidad de Madrid.

El acto ha contado con la animación musical de Enrique Marrón, locutor de Kiss FM, al que Aldeas Infantiles SOS ha agradecido su participación, junto al Ayuntamiento de Madrid, Panaderías Orio y al resto de los colaboradores.

CAMPAÑA 'ENCIENDE SU LUZ'

Esta Navidad, Aldeas Infantiles SOS también ha puesto en marcha la campaña #EnciendeSuLuz para visibilizar la realidad de los más de dos millones de niños y niñas que viven en España en riesgo de pobreza y exclusión social.

La iniciativa pone el foco en la realidad invisible de los miles de familias que afrontan dificultades para cubrir necesidades tan básicas como el acceso a la electricidad, la alimentación o la calefacción. A través de esta campaña, la organización subraya cómo "un pequeño gesto de apoyo puede marcar la diferencia" en el día a día de la infancia más vulnerable.

Los fondos recaudados por la campaña se destinarán a los programas de Prevención y Fortalecimiento Familiar con los que cuenta Aldeas, a través de los cuales la organización acompaña de forma continuada a miles de familias en situación de vulnerabilidad para ayudarles a crear entornos protectores, estables y afectivos para sus hijos.

Su intervención busca evitar que las situaciones de riesgo se agraven y prevenir así una posible separación familiar, algo para lo que Aldeas Infantiles SOS trabaja en coordinación con centros educativos, servicios sociales y agentes comunitarios.