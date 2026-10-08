Aldeas Infantiles SOS pide una atención pública accesible y continuada para la salud mental infantil y adolescente

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Una familia en el Parque de El Retiro, a 26 de agosto de 2023, en Madrid (España) - JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Aldeas Infantiles SOS ha reclamado este jueves que el derecho a la salud mental de los niños y adolescentes se traduzca en una atención pública "accesible, especializada y continuada".

Así lo ha expresado con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora el sábado 10 de octubre, al mismo tiempo que ha recordado que "la insuficiencia de recursos dificulta la detección temprana y el acompañamiento de quienes necesitan ayuda, y amplía la desigualdad entre las familias".

En este sentido, ha subrayado que quienes han perdido el cuidado parental o están en riesgo de hacerlo necesitan apoyos "capaces de responder a las experiencias adversas que han vivido", también durante su transición a la vida adulta.

Para la ONG, es "fundamental" recibir ayuda cuando aparecen las primeras señales de malestar y mantenerla mientras sea necesaria para proteger el bienestar emocional durante la infancia y la adolescencia.

Igualmente, ha pedido mejorar la prevención y garantizar apoyo especializado a niños y adolescentes. "Los problemas de salud mental que no se abordan adecuadamente pueden dificultar su aprendizaje, sus relaciones personales y, más adelante, sus posibilidades de llevar una vida independiente", ha apuntado la entidad.

De la misma manera, ha alertado de la "insuficiencia" de profesionales y servicios especializados en el sistema público de salud, que "compromete la detección temprana y la continuidad de los tratamientos durante la infancia y la adolescencia".

Aldeas Infantiles SOS ha explicado que la atención primaria necesita "más tiempo y herramientas" para reconocer los primeros síntomas y facilitar la derivación a los servicios especializados. Asimismo, ha añadido que las unidades de salud mental infantil y adolescente deben disponer de "suficientes profesionales, espacios adecuados y capacidad para ofrecer intervenciones psicoterapéuticas con la frecuencia y la duración necesarias".

"Esta falta de recursos públicos agrava la desigualdad y compromete el derecho a recibir atención psicológica de los niños, niñas y adolescentes que crecen en familias con menos ingresos. Las dificultades económicas pueden generar situaciones de estrés prolongado que afectan a su bienestar y aumentan la necesidad de apoyo", ha asegurado, para agregar que la atención de la salud mental infantil "no puede depender de los ingresos familiares ni del lugar de residencia".

EQUIPOS ESPECIALIZADOS EN TRAUMA Y MALTRATO

Por otro lado, ha tildado de "imprescindible" contar con equipos especializados en trauma infantil y en las consecuencias del maltrato para niños y adolescentes que han perdido el cuidado parental o están en riesgo de hacerlo.

Del mismo modo, la organización ha solicitado que las medidas para la infancia y la adolescencia recogidas en el Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027 se materialicen con financiación "suficiente y sostenida". Entre ellas, desarrollar la formación y el apoyo a los equipos de atención primaria, establecer una coordinación efectiva entre sanidad, educación y servicios sociales e impulsar la regulación de la especialidad en Psicología Clínica de la Infancia y la Adolescencia.

Aldeas Infantiles SOS cuenta con más de 50 psicólogos en distintas comunidades autónomas de España que ofrecen atención y terapia individual y familiar, y trabajan en coordinación con los servicios sociales, los centros educativos y los profesionales de la salud. "La terapia les ayuda a elaborar las experiencias vividas y a recuperar su bienestar, mientras que la terapia familiar favorece las relaciones y el cuidado dentro del hogar", ha afirmado.