Aldeas Infantiles SOS reclama "medidas urgentes" para que los hermanos en acogimiento no sean separados

Dos hermanas en acogimiento. - ALDEAS INFANTILES SOS

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Aldeas Infantiles SOS ha reclamado "medidas urgentes" para asegurar que los niños, niñas y adolescentes tutelados puedan permanecer junto a sus hermanos, con motivo del Día de los Hermanos, que se celebra este viernes 10 de abril.

"Cuando los padres están ausentes, los hermanos son esenciales y pueden ayudar a disminuir el trauma sufrido por el niño al ser separado de sus progenitores", asegura el presidente de Aldeas Infantiles SOS España, Pedro Puig, en el informe 'Hermanos en acogimiento. Derecho a crecer siempre juntos', publicado este miércoles por la ONG y consultado por Europa Press.

Según indica el estudio, se ha observado que, en el momento crítico en que los niños y niñas son apartados de sus progenitores para pasar a cuidado alternativo, "estos invierten gran cantidad de energías en tratar de mantenerse en contacto con sus hermanos".

El informe recuerda que, en España, más de 55.000 niños, niñas y adolescentes crecen en el sistema de protección, el 55% en centros residenciales y el 45% en acogimiento familiar. De estos últimos, señala que el 64% vive con algún miembro de su familia extensa, abuelos y tíos por lo general, y el resto con familias no emparentadas. Todos ellos, según precisa, han perdido el cuidado parental, pero muchos, además, están separados de sus hermanos.

La Ley de Protección Jurídica del Menor establece que los hermanos con una medida de protección deben permanecer juntos siempre que esto no sea contrario a su interés superior. Esta disposición está respaldada por la Convención sobre los Derechos del Niño y las Directrices de Naciones Unidas sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños, según apunta la ONG.

Si bien, lamenta que, en la práctica, "múltiples factores" dificultan la acogida conjunta de hermanos, entre ellos, "la falta de familias de acogida que puedan recibir a grupos de hermanos, la diferencia de edad entre ellos o la existencia de necesidades especiales".

Esta separación, según la ONG, priva a estos niños de una relación que les proporciona "apoyo emocional, sensación de estabilidad y seguridad" y fortalecimiento del sentido de "pertenencia e identidad".

Desde Aldeas también destacan que vivir juntos les ayuda a superar las dificultades vividas de forma compartida y a reconstruir su historia de forma "más sana y resiliente".

Este es el caso de Lourdes, una joven de 24 años que creció en Aldeas Infantiles SOS y comparte su testimonio en el informe. "Mi hermana es la primera persona a la que recurro cuando tengo un problema y sé que es la primera que me va a ayudar. He aprendido de ella a ser fuerte ante las adversidades, a salir adelante. Siempre ha estado conmigo y forma parte de quien soy. No me imagino mi vida sin ella", asegura.

Por ello, la ONG pide medidas concretas para garantizar que los hermanos permanezcan juntos, entre ellas, "recursos financieros y humanos para facilitar el acogimiento de grupos de hermanos y hermanas", y para "trabajar la relación entre ellos" durante el tiempo que dure la medida de protección.

Asimismo, exige que se tenga en cuenta la opinión de los hermanos al adoptar la forma más adecuada de acogimiento, en el marco de un "proceso participativo", y garantizando su derecho a mantener el contacto en aquellos casos en que no puedan crecer juntos porque así lo determine su interés superior.

Además, considera urgente desarrollar estadísticas sobre los grupos de hermanos y hermanas en el sistema de protección, que permitan abordar su situación, así como definir estándares unificados en todas las comunidades autónomas sobre las buenas prácticas para su acogida.

Con motivo del Día de los Hermanos, Aldeas Infantiles SOS saldrá a la calle el próximo viernes, en el marco de una acción que tendrá lugar en el centro de ocio Caleido (Madrid) y en la que, bajo el título #SiempreJuntos, invitará a los viandantes a participar en una experiencia inmersiva para conectar con la realidad de los hermanos y hermanas en acogimiento que crecen separados.

Para ello, instalarán una cabina telefónica tradicional, recuperada especialmente para esta ocasión, en la que al descolgar el teléfono se escuchará la voz de una niña que representa a los niños, niñas y adolescentes en acogida que están separados de sus hermanos.

En el último año, Aldeas Infantiles SOS ofreció un entorno familiar protector a 1.430 niños, niñas y adolescentes que han perdido el cuidado parental, garantizando que los hermanos puedan crecer juntos, según los datos de la ONG.