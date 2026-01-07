Así ha afectado la guerra a la vida de los niños en Gaza

Archivo - Bandera palestina - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de dos años de guerra en Gaza han dejado a muchos niños palestinos demasiado débiles para aprender o jugar, convencidos de que serán asesinados por ser gazatíes, advierte un nuevo informe, dirigido por la Universidad de Cambridge (Reino Unido). El trabajo también incluye el primer análisis de la educación en Cisjordania y Jerusalén, realizado desde el 7 de octubre de 2023.

El estudio señala la urgente necesidad de proporcionar mayor ayuda internacional para la educación en toda Palestina, independientemente de si se mantiene o no el actual alto el fuego en Gaza. En la propia Gaza, según el texto, el conflicto ha estado a punto de borrar el derecho de los niños a la educación y, con él, su propia identidad.

El informe, que sigue a un estudio similar de 2024, ofrece un análisis exhaustivo de cómo la guerra en Gaza ha devastado la vida de los niños. Junto con la evidencia de un sistema escolar destrozado, describe cómo la violencia, el hambre y el trauma han erradicado cualquier sensación de infancia normal.

El trabajo describe a niños que se desploman de agotamiento y a quienes se les dice que no jueguen para conservar energía. Hasta el reciente alto el fuego, sugiere, muchos padres y maestros tenían que elegir entre mantener la educación de los niños y su supervivencia, y algunos sobrevivían con tan solo un plato de lentejas al día.

Uno de los hallazgos más impactantes es que la guerra ha erosionado la esperanza de futuro de los jóvenes palestinos y su fe en el sistema internacional. Testigos presenciales hablaron de la creciente ira de los niños y el desmoronamiento de la fe en valores como la paz y los derechos humanos. "Los estudiantes preguntan sobre la realidad de esos derechos. Sienten que los matan simplemente por ser gazatíes", declara un miembro del personal de una organización internacional al equipo de investigación.

La profesora Pauline Rose, directora del Centro de Investigación para el Acceso y el Aprendizaje Equitativo (REAL) de la Universidad de Cambridge, expone: "Hace un año dijimos que la educación estaba bajo ataque; ahora las vidas de los niños están al borde de un colapso total. Los palestinos han demostrado un deseo extraordinario de recibir educación durante esta terrible guerra, pero la pérdida de fe y esperanza que expresan los jóvenes debería ser una gran señal de alerta para la comunidad internacional. Debemos hacer más para apoyarlos. No podemos esperar", cita la experta en el informe.

El estudio fue realizado por investigadores del*Research for Equitable Access and Learning (REAL) Centre de Cambridge*y el Centro de Estudios Libaneses, en colaboración con el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA). Se basa en datos de agencias de la ONU, organizaciones benéficas y ONG, junto con entrevistas con personal de organizaciones de ayuda, funcionarios gubernamentales, docentes y estudiantes.

Al 1 de octubre de 2025, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas informó de la muerte de 18.069 estudiantes y 780 miembros del personal educativo en Gaza, y de que 26.391 estudiantes y 3.211 docentes resultaron heridos. Save the Children estima que, durante los combates, 15 niños sufrieron lesiones que les cambiaron la vida cada día.

El estudio estima que los niños en Gaza habrán perdido el equivalente a cinco años de educación debido a los repetidos cierres de escuelas desde 2020, primero por la COVID-19 y luego por la guerra. Aunque la UNRWA y el Ministerio de Educación palestino han implementado medidas de aprendizaje temporales y a distancia, estas se han visto obstaculizadas por la violencia continua, los daños en la infraestructura y la escasez crónica de recursos.

El cálculo de la pérdida de aprendizaje incorpora los efectos acumulativos del trauma y la hambruna, utilizando estudios establecidos sobre cómo estos impiden el aprendizaje. Hasta octubre de 2025, casi 13.000 niños en Gaza habían recibido tratamiento por desnutrición aguda, 147 de los cuales murieron.

Dados estos mismos efectos acumulativos, los autores calculan que, si las escuelas permanecen cerradas hasta septiembre de 2027, muchos adolescentes estarán una década por detrás de su nivel educativo esperado.

La situación en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, también se consideró desesperada. Allí, 891 estudiantes y 28 profesores han sido asesinados o heridos por colonos o fuerzas israelíes desde octubre de 2023, y cientos más han sido arrestados, a menudo por motivos que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU considera " arbitrarios ". Las escuelas han sido cerradas esporádicamente, o en algunos casos clausuradas. Los autores estiman que los niños en estas zonas han perdido un mínimo de 2,5 años de educación.

En toda Palestina, los profesores describieron su profesión como desmoralizada y en crisis. Un miembro del personal de una organización internacional afirmaba que los profesores estaban "trabajando día y noche" para garantizar que los niños siguieran recibiendo algún tipo de educación y que muchos no habían tenido un día de vacaciones en dos años.

El estudio calcula que el costo de la recuperación educativa en toda Palestina podría ascender a 1.380 millones de dólares estadounidenses. Yusuf Sayed, profesor de Educación de la Universidad de Cambridge, asegura: "Los docentes y orientadores están demostrando firmeza y compromiso con la preservación de la identidad palestina a través de la educación, pero la magnitud de la necesidad es inmensa. Se necesitarán miles de nuevos docentes para reemplazar a los que se han perdido o para apoyar una recuperación completa del aprendizaje. Invertir en el profesorado es crucial para reconstruir y restaurar la educación en Palestina".

Con Gaza sumida en una parálisis económica casi total, la educación dependerá de la ayuda extranjera en el futuro previsible. A pesar de ello, el estudio halló indicios de fatiga de los donantes. De los 230,3 millones de dólares estadounidenses solicitados para educación en 2025, solo el 5,7% se había proporcionado hasta julio, lo que equivale a unos 9 dólares estadounidenses por niño. Se estima que se necesitan 1.155 dólares estadounidenses (985 euros) por persona para la reconstrucción completa.

En medio de la tristeza, el informe identifica algunos motivos de esperanza. Durante el alto el fuego a principios de 2025, las escuelas reabrieron con una rapidez notable. Los exámenes Tawjihi para los graduados de secundaria también se han reanudado. Un profesor lo describió como "un milagro".