Bolaños dice que fue Presidencia quien impulsó la Ley de Entornos Digitales hace dos años y llama "tecnocasta" a Musk

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que fue su departamento el que "impulsó" la ley para la protección de los menores en entornos digitales y ha llamado "tecnocasta" al propietario de 'X', Elon Musk. Así se ha pronunciado después de que el presidente del Gobierno anunciara este martes que España prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años.

"El Gobierno protege a nuestros hijos. Por eso impulsamos esa ley hace dos años, que está en tramitación parlamentaria y en las próximas semanas, muy pronto, se va a constituir la ponencia y ese gran consenso social que existe en nuestro país se tiene que convertir en un consenso parlamentario para que salga adelante la ley", ha indicado Bolaños, este miércoles, en declaraciones a los medios, a su llegada a la inauguración de la I Jornada de debate sobre el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal.

El ministro ha explicado que, en este momento, el proyecto de ley establece que "entre 14 y 16 años es necesario el consentimiento de los padres" y ha subrayado que "ayer el presidente del Gobierno anunció que la posición del Gobierno es que se prohíba por completo a los menores de 16 años poder acceder a redes sociales". "Eso será lo que se trabajará en la ponencia de manera inmediata en los próximos días", ha puntualizado.

Además, Bolaños ha añadido que "es necesario poner pie en pared" con las "compañías milmillonarias dedicadas a enriquecerse y hacer dinero" y a las que "poco les importa la salud y la educación de los hijos".

En concreto, preguntado por las palabras que Elon Musk dirigió este martes al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, llamándole "tirano" y "traidor" por anunciar la prohibición de las redes sociales a menores de 16 años, Bolaños ha acusado al magnate multimillonrio de ser "tecnocasta".

"Me preguntaba por el intercambio, bueno, no sé cómo definirlo, entre Elon Musk y el presidente del Gobierno. Durante muchos años hemos comprobado cómo milmillonarios engordaban a sus siervos políticos para que llevaran a cabo programas de recorte de derechos, de ataques a la convivencia, a la democracia. Ahora han dado un paso más y esta tecnocasta, estos depredadores de todos, pues ahora participan directamente en política y entran en el debate público y amenazan nuestro respeto, nuestra convivencia, nuestros derechos, nuestra democracia", ha avisado.

Así, ha indicado que el "dilema" es elegir entre "milmillonarios que amenazan" y "políticos progresistas, valientes como Pedro Sánchez que les plantan cara y que defienden lo que es de todos".