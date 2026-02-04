El Senado manifiesta su rechazo, con los únicos votos del PP, a la regularización de migrantes que prepara el Gobierno

Archivo - La fachada del Senado. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles una moción presentada por el Partido Popular en la que manifiesta el "rechazo expreso" a la regularización extraordinaria de migrantes y por la que insta al Gobierno a que cualquier modificación sustancial del modelo migratorio se tramite "por vía legislativa ordinaria" y a ejecutar "de forma efectiva las expulsiones, devoluciones y retornos de quienes no cumplen los requisitos legales".

La moción ha sido aprobada con los únicos votos a favor del PP, la abstención de VOX, Coalición Canaria y Agrupación Herreña Independiente, y el voto en contra de PSOE, ERC, Junts, PNV y el Grupo Izquierda Confederal.

"El Pleno del Senado manifiesta su rechazo expreso al acuerdo presentado por el Gobierno para la regularización masiva de personas extranjeras en situación irregular, por considerarlo un instrumento arbitrario que sustituye el debate parlamentario, una medida sin respaldo técnico, presupuestario ni territorial y un incentivo estructural a las vías de inmigración ilegal y a las mafias que se lucran del tráfico de seres humanos", señala el texto de la moción, consultado por Europa Press.

Además, insta al Gobierno a que "cualquier modificación sustancial del modelo migratorio se tramite por vía legislativa ordinaria, con participación de los grupos parlamentarios, comparecencias de expertos y memoria de impacto económico y social" y rechaza las "regularizaciones masivas y automáticas", reafirmando que "estas no pueden constituir un derecho colectivo derivado del mero paso del tiempo" y que deben ser "un procedimiento excepcional, individualizado, condicionado y verificable, vinculado al empleo real, a la integración efectiva y a la seguridad jurídica".

También pide recuperar "el carácter verdaderamente excepcional del arraigo social y familiar y estableciendo la exclusión expresa de personas con antecedentes penales, órdenes de expulsión o reincidencia delictiva".

Igualmente, exige una política migratoria de Estado que "refuerce el control de fronteras y los medios humanos y materiales; ejecute de forma efectiva las expulsiones, devoluciones y retornos de quienes no cumplen los requisitos legales; mejore la eficacia del sistema de retornos; refuerce las oficinas de extranjería; combata las mafias de tráfico de personas y alinee la política migratoria nacional con el marco europeo y, en particular, con el Pacto Europeo de Migración y Asilo".

Durante la defensa de la moción, la senadora del PP Inmaculada Hernández ha criticado que Pedro Sánchez ha sacado de "la chistera" esta "regularización masiva, eludiendo deliberadamente un debate parlamentario" y le ha acusado de hacerlo para "reorientar el foco" tras el accidente ferroviario de Adamuz.

Además, ha advertido de que "las mafias aprovechan la regularización de inmigrantes" y ha denunciado que "ahora, por 750 euros, te consiguen un contrato de alquiler que justifique que estás en España viviendo antes del 31 de diciembre y llevas cinco meses, y te dan los certificados de ausencia de antecedentes penales".

Asimismo, ha asegurado que "expertos" alertan de que la medida va a provocar "un gran efecto llamada" y ha precisado que no son "500.000" sino "2 millones de personas que van a llegar a España a unos sistemas que están absolutamente colapsados y que no los pueden absorber". "España, por decisión de Sánchez, se convierte en el coladero del sistema Schengen", ha advertido, al tiempo que ha añadido que "la solidaridad sin control es una negligencia política intolerable".

"¿ESTÁ CON AYUSO O CON LA CONFERENCIA EPISCOPAL?"

Por su parte, el senador del PSOE Pedro Manuel Martín ha acusado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de tener un comportamiento "errático" y le ha preguntado si está con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y con el líder de Vox, Santiago Abascal, o con la Conferencia Episcopal y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

"Al frente del PP tenemos al señor Feijóo, que en el año 2024 decía que estaba a favor de la tramitación de un procedimiento de regularización, que hace muy poco tiempo lo escuchábamos en la cadena COPE hablando de que era bueno que se produjera ese proceso de regularización, y vaya, de repente lo anuncia el Gobierno y ahora no sabemos dónde está. No sabemos si está con la señora Ayuso y el señor Abascal, o está con la Conferencia Episcopal y con la CEOE, que apoyan esta iniciativa", ha planteado el senador socialista.

Por el mismo grupo parlamentario, la senadora Pasión Gador Romero ha defendido que "regularizar es humanizar" y ha recordado que dos de las regularizaciones que se han llevado a cabo en España se han producido cuando gobernaba el PP, "con el señor José María Aznar como presidente del Gobierno y el señor Mariano Rajoy como ministro del Interior".

Desde VOX, el senador Ángel Pelayo Gordillo ha denunciado que esta regularización "premia la ilegalidad, alimenta el efecto llamada, fortalece a las mafias, al tiempo que colapsa los servicios públicos" y ha acusado a los 'populares' de haber "consentido y colaborado durante años con estas políticas, sea por convicción o por miedos".

En el otro extremo, la senadora de Más Madrid, Carla Delgado, ha defendido una enmienda a la totalidad de la moción del PP que ha tachado de "xenófoba, racista y clasista". "Un pestiño que en su punto cinco ya pone los mimbres para un futuro ICE español. Dan ustedes miedo, miren si esta regularización es buena que hasta el propio machango de Elon Musk ha puesto el grito en el cielo", ha subrayado.

En la misma línea, la senadora de EH Bildu Olaia Duarte ha lamentado que "la maquinaria del bulo ya va a todo gas". "O se está con el modelo 'trumpista' o se está por sacar de la clandestinidad a cientos de miles de personas con las que convivimos y que no tienen reconocido ni siquiera el derecho a ser", ha advertido.

A su vez, la senadora del BNG María Carmen Da Silva ha calificado la moción del PP de "racista, cínica", llena de "mentiras" y, "sobre todo, peligrosa en un momento en que la policía fascista de EEUU asesina, persigue y maltrata".

Además, la senadora del PNV Nerea Ahedo ha alertado de que este "mantra" de "el que viene de fuera quiere quitarte lo tuyo" genera "un caldo de cultivo muy peligroso" y "apocalíptico"; y desde Geroa Bai, Miren Uxue Barcos ha dicho que es "una moción mentirosa, porque genera una sensación de invasión".

Por su parte, la senadora de Esquerra Republicana Sara Bailac ha afeado las "barbaridades" de "la derecha y la extrema derecha" y ha reclamado "todas las competencias en materia de gestión de las migraciones", así como "garantías" de que esta regularización extraordinaria "conllevará un refuerzo real en la atención a las personas de origen migrante" en un contexto de "oficinas de extranjería saturadas por la falta de recursos humanos y económicos, citas que cuestan conseguir y trámites que se alargan".

Desde Junts, el senador Frances Xavier Ten ha avisado de que "no se puede hacer una regularización si no hay más recursos" y ha puntualizado que "en Cataluña, con un déficit fiscal, con un expolio" como el que, a su juicio, se les "aplica", no tienen "más recursos para los servicios sociales, educativos y sanitarios". Por ello, también ha pedido "el traspaso de las competencias en inmigración" y ha criticado que el PSOE "no ha cumplido porque Podemos lo ha bloqueado".

Finalmente, desde la Agrupación socialista Gomera, Fabián Chinea ha aclarado que la regularización "no es una ocurrencia sino un ejercicio de realismo" y ha recordado que los migrantes son "personas".