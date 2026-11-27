Visualización de la aplicación Tik Tok, a 18 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El Consejo General de Ingeniería Informática ha exigido a TikTok que retire "de inmediato y en origen" el material denunciado por Maldita.es con presuntos casos de abus - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El uso de herramientas de control parental en plataformas y redes sociales como TikTok o YouTube alcanza casi el 42% en los hogares con menores, según el último Panel de Hogares de la CNMC, correspondiente al segundo trimestre de 2026.

Así lo ha dado a conocer este viernes el organismo supervisor, que ha destacado que el 73,5% de los hogares con menores a su cargo conocía la existencia de medios para bloquear o filtrar contenidos audiovisuales, pero no todos los utilizaron.

Asimismo, ha señalado que el uso de las herramientas de control parental entre los hogares con menores que las conocían aumentó en los cuatro tipos de servicios analizados respecto al 2025.

En concreto, la CNMC ha indicad que su uso fue más habitual en las plataformas de intercambio de vídeo --como YouTube, TikTok o Twitch-- con un 41,9 % y en los servicios de vídeo bajo demanda (Netflix, Amazon Prime Video o HBO Max) con un 39,5%.

Por otro lado, el estudio muestra que uno de cada cuatro (25%) hogares las tenía activadas para vigilar o controlar los contenidos audiovisuales que ven los menores en los canales de televisión de pago y casi uno de cada cinco (19,4%) en la televisión en abierto.

La CNMC ha puesto de relieve que la preocupación por determinados contenidos disminuye a medida que aumenta la edad de los menores, aunque los contenidos violentos y las conductas peligrosas siguen figurando entre los principales motivos de inquietud para las familias.

Así, en los hogares con niños de 0 a 6 años, destacaron su preocupación por los contenidos que pueden generar miedo o angustia y los violentos.

Por su parte, los contenidos violentos y los que muestran conductas peligrosas que pueden ser imitadas por los menores fueron los que más preocuparon a las familias con niños entre los 7 y 11 años.

En el caso de menores entre los 12 y 15 años, el principal motivo de preocupación fueron los contenidos que enseñan conductas peligrosas imitables y aquellos de naturaleza sexual.

Según señalan los hogares con adolescentes (16 y 17 años), los contenidos más preocupantes también son los que muestran conductas peligrosas imitables y, además, los que están relacionados con el consumo de alcohol, tabaco y/o drogas.

El estudio refleja también que el 84,6% de los hogares conocía la existencia de horarios de protección a estos espectadores; uno de cada cinco hogares con menores (19,5%) sabía cómo reclamar por los contenidos dirigidos a niños o adolescentes; y el 7,7% de ellos puso una queja.