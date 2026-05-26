El coste del deporte excluye a 1,3 millones de niños y niñas vulnerables en España

Archivo - Un niño juega al fútbol. - ANA VARELA/XUNTA - Archivo

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Una cada cinco familias con hijos en edad deportiva enfrenta alguna barrera económica que impide o limita la práctica de sus hijos, es decir, 987.000 hogares tienen alguna barrera económica que impide que sus hijos puedan hacer deporte (el 22,2% de los 4,4 millones de hogares españoles con menores de 5 a 18 años), como revela un estudio encargado por Tod@s Juegan a GfK España, presentado este martes.

El estudio añade que 1,3 millones de niños y niñas (el 19,5% de menores de 5 a 18 años en España: 2 de cada 10) se han visto excluidos del deporte de equipo por razones estrictamente económicas. Las chicas, los hogares monoparentales y las familias con un solo ingreso son los colectivos más afectados.

Además, el 93,5% de quienes dejaron el deporte no recibió ninguna ayuda institucional, frente al 21,2% que sí recibe algún apoyo mientras practican. Precisamente, 744.000 menores dejaron el deporte sin encontrar ninguna alternativa ni opción asequible.

Para llegar a estas conclusiones, se realizaron 631 entrevistas online a responsables de la contratación de actividades deportivas de 902 menores entre 5 y 18 años. Los resultados son representativos de un universo de 4.446.310 hogares españoles con al menos un hijo o hija en ese rango de edad, así como de un universo de 6.789.725 menores de 5 a 18 años en España, excluyendo a Ceuta y Melilla. El trabajo de campo se desarrolló íntegramente durante el mes de mayo de 2026.

Sobre los más afectados, se pone el foco en los hogares monoparentales, que representan el 28%, frente al 20% en el total de hogares; aquellos con un solo ingreso (el 50,8% de afectados tienen un único perceptor de ingresos, frente al 30,4% del conjunto de la muestra) y la clase media y media-baja, que concentran la mayoría de las barreras (31,3% y 13,7% respectivamente).

El umbral de ruptura se sitúa en el 5-10% del presupuesto familiar. El 59,7% de las familias con barreras destinaban ese porcentaje al deporte antes de dejarlo. Un 30,3% de quienes aún practican están en ese mismo tramo y siguen en riesgo de abandono, añade el documento, que sitúa la cuota mensual media de quienes practican deporte actualmente en 72,5 euros/mes.

Quienes dejaron el deporte pagaban de media 66 euros/mes, una cuota inferior a la media, "pero cuyo peso relativo sobre el presupuesto familiar resultó insostenible", según los autores del estudio. El 44% de quienes dejaron el deporte afirma que el gasto en deporte compite directamente con las necesidades básicas del hogar (frente al 8% de los practicantes). Además, el 34% afirma que siente incomodidad al no poder dar a sus hijos lo que otras familias sí pueden (frente al 8,9% de los practicantes).

El estudio alerta de que las chicas son excluidas antes de llegar al deporte mientras que los chicos entran, pero el sistema competitivo los expulsa. Entre quienes practican actualmente, el fútbol es el deporte de los chicos, para un 54%. Entre las chicas que practican, la actividad está mucho más repartida: gimnasia (17%), natación (16%) y baloncesto (12%).

En el caso de las niñas, el estudio revela que 541.000 niñas nunca pudieron practicar deporte en equipo y que el 59% de todos los menores que nunca han podido practicar deporte son chicas. Así, la exclusión femenina se produce antes incluso de llegar al club: el precio es la primera barrera para el 40% de las niñas que nunca pudieron empezar, frente al 16,6% de los chicos (2,4%).

Asimismo, el equipamiento específico es 13 veces más citado por las niñas (13,4% frente al 1,0% en chicos) ya que sus deportes preferidos requieren materiales específicos y más costosos. Además, el 43,8% de las niñas que nunca pudieron practicar hubiera elegido gimnasia, un deporte sin red de instalaciones municipales comparable a la del fútbol.

En este sentido, el estudio indica que "la gimnasia, la natación y la raqueta requieren instalaciones especializadas con escasa presencia en la oferta pública gratuita". Cuando se pregunta a las niñas que nunca pudieron practicar qué deporte hubieran querido hacer, el 44% elige gimnasia y el 17% natación.

En el caso de los chicos, precisa que el 43% de los chicos que dejaron el deporte lo atribuye a problemas de adaptación al equipo. En mayores de 12 años, la adaptación al equipo es la primera razón de abandono, alcanzando el 47,7% (frente al 28,4% en chicas). Los chicos tienen 3,5 veces más problemas con compañeros que las chicas (11,8% frente al 3,4%). En menores de 12 años, el coste sigue siendo la primera razón de abandono: 54,5% lo cita frente al 15,1% que menciona falta de interés.

CONSECUENCIAS

El estudio concluye que el abandono del deporte tiene consecuencias reales y medibles: menor actividad física, menor socialización, menor autoestima, mayor tiempo sin supervisión adulta o peor rendimiento escolar.

Tod@s Juegan es una organización sin ánimo de lucro cuyo propósito es garantizar el acceso al deporte en equipo a menores en situación de vulnerabilidad económica en España. Ante los resultados del estudio, la ONG pide el acceso a cualquier deporte, acompañamiento en los desplazamientos y seguimiento del bienestar emocional.