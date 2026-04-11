Fabricantes de yogur, familias y pediatras comparecen esta semana en el Congreso sobre el Pacto contra la Pobreza

Archivo - Una mesa en el comedor de un colegio. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Fabricantes de yogur, familias numerosas, madres solteras y pediatras están citados para comparecer esta semana ante la subcomisión sobre el estudio de un Pacto de Estado para la erradicación de la Pobreza Infantil, en el Congreso de los Diputados. La subcomisión aprobó el pasado mes de diciembre una prórroga hasta junio de 2026 para concluir sus trabajos.

Según el orden del día, consultado por Europa Press, el miércoles 15 de abril, al finalizar la sesión plenaria, comparecerán ante esta subcomisión, la presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de Madrid, María Menéndez de Zubillaga; el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Yogur (AEFY), Antoni Bandrés Sánchez, y la coordinadora de Incidencia Política de la Asociación Madres Solteras por Elección, María Guruceta Arenas.

Asimismo, el jueves 16 de abril, a partir de las 10:00 horas intervendrán el coordinador y jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago, Federico Martinón Torres; el jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, Andrés Bodas Pinedo, y la responsable de la Unidad de Salud Medioambiental del Hospital Sant Joan de Déu y secretaria del Comité de Salud Medioambiental de la Asociación Española de Pediatría, Elena Codina Sampera.

El pasado mes de diciembre, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, avanzó durante su comparecencia en la Comisión de Juventud e Infancia en el Congreso, que su departamento ha propuesto que el Pacto de Estado para erradicar la Pobreza Infantil, que se encuentra en su última fase en el Congreso de los Diputados, sea dotado inicialmente con un presupuesto de 150 millones de euros en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Rego, que se mostró confiada en que la Comisión de Juventud e Infancia tenga listo "en breve" el dictamen de este Pacto de Estado, aseguró que "este acuerdo no puede quedarse en una declaración, sino que debe ser un pacto firme que se acompañe de la dotación presupuestaria suficiente".

Además, subrayó que el impulso de este acuerdo "debe ser una medida complementaria a la puesta en marcha de la Prestación Universal por Crianza" que, a su juicio, "es la medida más eficaz para combatir la pobreza infantil, según demuestran varios estudios".