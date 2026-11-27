(I-D) El escritor Eloy Moreno; la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato; el director de comunicación de la Fiscalía, Antonio Parrero; la fiscal de Sala de Menores, María Teresa Vicente, y la escritora Carmen Esteban - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía General del Estado (FGE) distribuirá casi 1.200 ejemplares de tres obras seleccionadas por los equipos técnicos de menores en toda España, incluidas Ceuta y Melilla, con el objetivo de abordar cuestiones como la prevención de abusos sexuales contra la infancia, el acoso escolar, el ciberacoso o el uso seguro y responsable de internet. Además, trabaja en una página web para menores con el objetivo de facilitar herramientas para detectar este tipo de situaciones.

Así lo han puesto de manifiesto desde la Fiscalía en un acto sobre la protección y el bienestar de la infancia y la juventud a través de la literatura, donde también han precisado que la adquisición de los ejemplares se ha realizado con una partida de fondos de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), órgano dependiente del Ministerio de Justicia.

El encuentro se enmarca dentro de la iniciativa 'Letras que protegen', que escoge tres libros para prevenir el abuso sexual a menores, el acoso escolar, el ciberacoso y la promoción de un uso seguro y responsable de Internet y las nuevas tecnologías. En concreto, se trata de las obras 'Con sentimiento. El cuerpo solo se toca con permiso', 'Redes' y 'Un Lobo Dentro'.

La iniciativa incluye también una página web dirigida a menores, actualmente en fase de elaboración y de próxima presentación, concebida como un espacio donde encontrar herramientas para protegerse y detectar posibles situaciones de riesgo.

Durante el encuentro, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha subrayado que el compromiso del Ministerio Público con la protección de niños y adolescentes "no es nuevo", aunque ha detallado que ha evolucionado para abarcar distintos ámbitos y lograr una protección efectiva.

Peramato ha señalado que la labor de los fiscales en este terreno se desarrolla tanto en la protección como en la reforma, advirtiendo de que en esta última parcela también se trata con menores infractores respecto a los que se debe tener "un exquisito cuidado".

En esta línea, ha recalcado que el objetivo de la intervención "no es la sanción, no es la represión, es la reeducación, es reconducir esas vidas tan tempranas a un ejercicio adecuado de todos sus potenciales".

PERAMATO ABOGA POR EDUCAR A LA CIUDADANÍA

Más allá de la respuesta tras el delito, Peramato ha incidido en que la Fiscalía aspira a actuar en las fases previas mediante la concienciación, la sensibilización, la detección y la prevención, lo que pasa por educar a la ciudadanía, a las familias y a los propios niños, adolescentes y jóvenes.

Como ejemplo, ha citado el libro 'Con sentimiento' para señalar que los menores deben aprender a identificar situaciones de riesgo o abuso y saber que "no están solos" ni carecen de instituciones a las que acudir para recibir ayuda temprana.

Por último, ha abogado por colaborar con el resto de instituciones y la sociedad para proteger a los menores frente al agresor y frente al propio procedimiento, evitando su revictimización.

Del mismo modo, la Fiscal de Sala Coordinadora de Menores de la FGE, María Teresa Vicente Calvo, ha asegurado que la protección de los menores corresponde a todos los fiscales y forma parte de su "ADN", ya que la minoría de edad implica en sí misma vulnerabilidad -más aún si concurren discapacidad o problemas de salud mental-.

FISCAL DE SALA PIDE PACIENCIA Y CONTEXTO ADECUADO

Vicente ha pedido también "paciencia, contexto adecuado" y evitar tratar a un menor como a un adulto en un procedimiento judicial, citando modelos como Barnahus para lograr una protección integral.

Asimismo, ha defendido una actuación proactiva en reforma y en expedientes de riesgo, y ha lamentado que no haya salido adelante la ley de protección de menores frente a entornos digitales. "Íbamos a ser el primer país de Europa que la llevase adelante", ha recalcado.

Mientras, el autor de 'Redes', Eloy Moreno, para ilustrar la falta de percepción del peligro de las redes sociales entre los adultos, ha relatado el origen de su novela a partir de la anécdota de un amigo que acudió con su hija a un parque temático en España.

Según ha relatado, su amigo vio a una niña -hija de una conocida 'influencer'- llorando antes de subir a una montaña rusa por fobia a las alturas. Ha explicado que el padre le exigió subir porque el parque les pagaba el fin de semana a cambio de publicar historias en redes sociales.

En este punto, ha indicado que el progenitor obligó a la menor a sonreír para el vídeo, pero que, al bajar de la atracción, la niña lloró y vomitó. Después, le pidió repetir la toma porque había salido mal, mientras que en el canal de YouTube se veía "una imagen feliz".

Por último, Eloy ha puesto el foco en el envío de imágenes íntimas y ha recordado que una vez enviadas pasan a ser "para siempre". Así, ha citado una frase de su libro sobre una niña que duda antes de mandar una foto con poca ropa y tras hacerlo comprueba que "su intimidad ha dejado de ser suya y ya es de todos".

"LOS NIÑOS TIENEN EMOCIONES Y HAY QUE RESPETARLAS"

Por su parte, la autora del libro 'Con sentimiento', la psicóloga sanitaria Carmen Esteban, ha destacado la importancia de entender que los niños "tienen emociones y que hay que respetarlas", al tiempo que ha instado a romper con una forma de educación "mucho más autoritaria", basada en el "porque lo digo yo" o en pretender que estén siempre felices y no se enfaden.

De la misma manera, ha criticado que se trate a los niños como si fuesen "marionetas" y se les presione -a veces mediante "chantaje emocional"- para dar besos o abrazos bajo la idea de que son muestras de educación. "Los besos y los abrazos no son signos de educación, son signos de amor", ha subrayado para añadir que el afecto, como otras emociones, es intermitente y que no siempre apetece dar un beso al despedirse o cuando se está enfadado.

A juicio de la psicóloga, los signos de educación son las habilidades sociales que se pueden entrenar, como saludar con la mano, dar los buenos días o chocarla, pero no los gestos físicos.