Movimiento OFF pide ir "más allá" con los menores: Prohibir redes hasta los 18 años y edad mínima legal para smartphone

Movimiento OFF valora "positivamente cualquier restricción" en el acceso de los menores a Internet, pero pide ir "más allá" y reclama prohibir el acceso a las redes sociales hasta los 18 años y fijar una edad mínima legal para tener un smartphone.

"Existe un movimiento imparable que va en esta dirección", argumenta a Europa Press el sociólogo y fundador de Movimiento OFF, Diego Hidalgo, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado una batería de medidas que se aprobarán la semana que viene en el Consejo de Ministros.

Según señala Diego Hidalgo, la iniciativa del Ejecutivo "va en la dirección correcta" y existen los precedentes de Australia y de Francia. No obstante, añade que desde el movimiento realmente abogan "por una prohibición de las redes hasta los 18 años, hasta la mayoría de edad". "Así que, nuestro deseo es que vaya más allá", comenta.

En este sentido, el fundador de Movimiento OFF explica que si se hace un análisis coste-beneficio de permitir el acceso a las redes entre 16 y 18 años, "existen mayores costes que beneficios". "Sabemos que cuanto más tarde acceden a estas redes, mejor es su salud mental", sostiene.

Hidalgo señala que existen "muchos precedentes" como la venta de alcohol, de tabaco, la entrada en las salas de apuestas o la participación en juegos de azar y "por razones muy similares esto se debería trasladar a la esfera digital".

Asimismo, defiende que las redes sociales "son diseñadas para explotar las vulnerabilidades de todos", pero "especialmente marcadas en el caso de los menores". "La última parte del cerebro que se desarrolla es la corteza prefrontal y es precisamente la parte que permite ejercer este autocontrol", advierte.

En este escenario, Diego Hidalgo cree que hay que poner "más énfasis en el dispositivo, no solo en las plataformas, sino en el propio smartphone". "Nosotros abogamos por el establecimiento de una edad legal para poseer un smartphone", remarca.

El fundador del movimiento argumenta que "existen métodos de verificación" y señala que "hay países como Francia donde se ha puesto en marcha un sistema que no vulnera la privacidad para las webs pornográficas" o España, donde la Agencia Española de Protección de Datos ha desarrollado "un sistema con un equipo muy pequeño", que "funciona bien".

Hidalgo reconoce que en una sociedad que no es de "hipercontrol" ni de "vigilancia absoluta siempre va a haber gente que se salte las normas", pero "esto no imposibilita ni deslegitima el establecimiento de un marco legal, de un marco normativo" que pudiera conllevar sanciones. También opina que serviría para "armar a los padres".

También también considera "esencial" que los directivos de las plataformas digitales puedan ser considerados penalmente responsables de las infracciones cometidas en sus servicios, en particular cuando incumplan una orden de retirada de contenidos ilícitos; y que ya deberían proteger a los usuarios las normas europeas vigentes. Sin embargo, la UE ha advertido este miércoles que ve "inviable" procesar a los responsables últimos de estas plataformas.

Movimiento OFF ha impulsado OFF February, una campaña propone borrar las aplicaciones de redes sociales del smartphone durante los 28 días de febrero con el objetivo de recuperar el tiempo que de media se dedica a estas plataformas --en torno a 54 horas al mes--.

Por otro lado, Madrid, Málaga, Sevilla, Castellón, Valencia, Vigo, Segovia y Caravaca, Londres, París y Marsella acogerán este sábado 7 de febrero la acción 'Walk instead of Scroll': caminatas de 5,04 kilómetros, equivalentes a la distancia media que se recorre haciendo scroll en un smartphone durante 28 días y que el Movimiento OFF propone trasladar simbólicamente al espacio físico.