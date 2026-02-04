PP, Junts, ERC y Bildu plantean el consentimiento paterno para menores de 16 años en redes frente al veto total del PSOE

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE quiere negociar en el Congreso el veto total de los menores de 16 años a redes sociales dentro de la Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, pero de las propuestas hechas por otros grupos al texto se desprende que Partido Popular, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y EH Bildu contemplan mantener el acceso de estos menores a las redes si sus padres se lo permiten.

Actualmente, este Proyecto de Ley Orgánica, que está en tramitación parlamentaria, prohíbe el acceso de menores de 16 años a redes sociales aunque lo permite si estos cuentan con el consentimiento de padres o tutores.

Este martes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que España va a prohibir el acceso de estos niños y adolescentes a estas plataformas digitales y, posteriormente, fuentes ministeriales confirmaron a Europa Press que el PSOE quiere introducir esta medida --el veto total, sin consentimiento paterno-- a través de una enmienda transaccional a la norma.

Antes de este anuncio de Sánchez, el Partido Popular, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y EH Bildu habían planteado enmiendas al articulado de la ley de entornos digitales seguros, en las que contemplan, en mayor o menor medida, que los menores de 16 años puedan abrirse una cuenta en una red social si tienen el permiso de los padres.

EL PP PLANTEA PROHIBICIÓN TOTAL A MENORES DE 14

En concreto, el PP plantea impedir totalmente el acceso a redes a los menores de 14 años, pero permitirlo entre 14 y 16 años si cuentan con el consentimiento "expreso y verificable de sus progenitores, tutores o representantes legales".

También apuesta por alcanzar un compromiso de todos los actores sociales y empresariales para "incluir mecanismos en las redes sociales que permitan establecer un horario de descanso digital para los menores de 16 años, en horario entre las 22:00 y las 08:00 horas, durante el cual las redes sociales no podrán ser accesibles por los menores".

Por su parte, Junts propone elevar de 14 a 16 años la edad a la que se puede dar consentimiento para la cesión de datos personales pero no de forma "indiscriminada" sino "exclusivamente para el acceso a redes sociales o a servicios, foros, plataformas de comunicación o cualquier otro lugar en el espacio virtual que incorporen inteligencia artificial generativa", es decir, "los servicios que presentan más riesgos".

Para el resto de casos, por ejemplo, contratos en el entorno digital como compra de ropa o adquisición de música, sugiere mantener los 14 años. Por debajo de esta edad, Junts contempla que los niños y niñas puedan acceder si cuentan con el permiso de los padres.

En la misma línea, ERC propone en su enmienda que el tratamiento de los datos personales de un menor de edad "únicamente" pueda fundarse en su consentimiento "cuando sea mayor de 16 años" y que se permita por debajo de esa edad si hay consentimiento paterno.

Lo mismo plantea EH Bildu aunque precisa que "en ningún caso podrá considerarse suficiente el consentimiento exclusivo" de los padres o tutores legales cuando el tratamiento de datos personales "pueda afectar significativamente a la intimidad, dignidad o desarrollo del menor, como en los supuestos de difusión pública de su imagen o información personal en redes sociales u otros entornos digitales".

En estos casos, puntualiza que será necesario el consentimiento "conjunto" del menor y de los titulares de la patria potestad, teniendo en cuenta la edad y el grado de madurez del menor. Asimismo, añade que el menor tendrá derecho a retirar su consentimiento y a oponerse al tratamiento de sus datos personales cuando este no responda a su interés superior, con independencia de la voluntad de las personas responsables de su cuidado.

EH Bildu argumenta que los progenitores pueden no estar "debidamente formados frente a los riesgos" del entorno digital por lo que considera necesario "evitar que el consentimiento parental sea absoluto o exclusivo".

Según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Transformación Digital, el Grupo Parlamentario Socialista negociará en el Congreso la prohibición total del acceso a redes sociales para menores de 16 años, anunciada este martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

De este modo, los socialistas tratarán de endurecer el proyecto de Ley de Entornos Digitales seguros, que ya está en tramitación urgente en el Congreso, a través de una enmienda transaccional.

Poco después del anuncio del jefe del Ejecutivo, el ministerio de Juventud e Infancia que dirige Sira Rego, de Sumar, ha recordado que esta medida ya está recogida en el mencionado proyecto de ley.

Actualmente, el proyecto, sujeto a cambios, señala que el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de 16 años, lo que impide en la práctica que accedan a redes sociales.

No obstante, también especifica que el tratamiento de los datos de los menores de 16 años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, lo que implica que sí podrán acceder a redes con el permiso de sus padres. La enmienda que plantearía el PSOE eliminaría la posibilidad de que los padres permitan este acceso a los hijos menores de 16 años.