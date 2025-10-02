La 'niña del napalm', Gasol Foundation y los niños de Cibercorresponsales, Premios UNICEF España 2025

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Reina Letizia, presidenta de Honor de UNICEF España, ha entregado este jueves, en el auditorio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), los Premios UNICEF España 2025, que han reconocido a la Gasol Foundation, de los hermanos Pau y Marc Gasol, en la categoría Transforma; la red de jóvenes periodistas Cibercorresponsales de la Plataforma de Infancia, en la de Comunicación; y Kim Phuc Phan Thi, conocida mundialmente como la 'niña del napalm', en la categoría Joaquín Ruiz-Giménez.

El presidente de UNICEF España, Gustavo Suárez-Pertierra, ha destacado la labor de los premiados a favor de la infancia "en un momento especialmente complicado para las niñas y niños en muchas partes del mundo, donde sus vidas se ven truncadas por la violencia y la desprotección".

Además, ha recordado la situación en Gaza insistiendo en la "absoluta necesidad de que se detenga la masacre de civiles, entre ellos más de 20.000 niños y niñas, y la destrucción de escuelas y hospitales". "Se trata de algo moral, política y jurídicamente intolerable", ha denunciado.

Por su parte, Rim, de 17 años, y Juan, de 16, miembros del Consejo Asesor de Infancia y Adolescencia de UNICEF España, que han sido los encargados de presentar el acto, han pedido "a los gobiernos, a las empresas y a toda la sociedad" que pongan los derechos de los niños y niñas "a la supervivencia, a la salud, a la educación y a la protección por encima de cualquier otra cosa". "Hoy la infancia os necesita más que nunca en todo el mundo y también en España", han afirmado.

En concreto, el Premio UNICEF España Transforma ha recaído en la Gasol Foundation por su defensa del derecho a la salud de las niñas y niños y su lucha contra la obesidad infantil, promoviendo hábitos de vida saludable.

Pau Gasol ha expresado que el premio les "emociona profundamente" y "es un impulso para seguir trabajando en pro" de su "misión y llegar a muchos más niños, niñas y familias, con especial atención a las que viven en situación de vulnerabilidad".

Por su parte, el Premio UNICEF España Joaquín Ruiz-Giménez ha sido para Kim Phuc Phan Thi, conocida como la "niña del napalm", por "la ejemplaridad demostrada durante toda su vida como activista en favor de las niñas y niños víctimas de los horrores de la guerra y su defensa de los derechos de la infancia".

Conocida mundialmente por ser la protagonista de la famosa fotografía tomada durante la guerra de Vietman, Kim Phuc Phan Thi fundó hace treinta años The KIM Foundation International, organización centrada en dar esperanza a los niños y niñas más vulnerables. Sus proyectos internacionales ofrecen asistencia médica, educativa y vital gratuita a los niños víctimas de la guerra, la violencia y la pobreza. Es, desde 1997, Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO.

"El premio es un símbolo poderoso que ayuda a amplificar mi mensaje: que nunca debemos olvidar el impacto devastador de la guerra en los niños. Es desgarrador ver cómo niños de todo el mundo sufren el mismo trauma que yo sufrí", ha afirmado Kim Phuc Phan Thi. Por ello ha instado "al mundo a centrarse en los niños, no en el conflicto".

Finalmente, el Premio UNICEF España Comunica ha sido para los jóvenes de Cibercorresponsales de la Plataforma de Infancia. El jurado reconoce la labor de esta red que ofrece a adolescentes de 12 a 17 años un espacio de participación en el que expresarse, compartir ideas y participar activamente en la sociedad.

Mariam y Álex, en representación de sus compañeros, han destacado que es "un reconocimiento muy importante" para toda su red y "un paso adelante" para su participación, ya que "a los chicos y chicas no siempre" se les "escucha en la sociedad" y Cibercorresponsales contribuye a que otras personas se pongan en su "lugar".