ONG de infancia creen que prohibir las redes para menores de 16 años "no es el único camino" y piden formar a familias

ONG de infancia han advertido de que la prohibición 'per se' de las redes sociales a menores de 16 años no es "la única" ni la "mejor herramienta" porque supone "expulsar" a los chicos y chicas de un entorno donde participan y se informan, y han pedido que esta medida vaya acompañada de más "formación" a los niños y a las familias para que puedan navegar con seguridad y convertirse en ciudadanos digitalmente "responsables".

Así, la directora de incidencia política de Save The Children, Catalina Perazzo, ha valorado "positivamente" que este tema se ponga "en la agenda pública y política" pero ha advertido de que "la prohibición 'per se' no es la mejor herramienta".

"Lo que tiene que ver con la prohibición de acceso a redes sociales a personas menores de 16 años, siempre hemos dicho que una prohibición 'per se' no es la mejor herramienta pues incluso puede generar falsa sensación de seguridad, puede suponer expulsar a los chicos de un entorno donde pueden acceder a información a la que no pueden acceder de otra manera, donde pueden participar. Al final, es un espacio más de la vida", ha advertido Perazzo, en declaraciones a Europa Press.

En todo caso, ha pedido que los sistemas de verificación de edad "realmente funcionen" y ha abogado por "reforzar lo que tiene que ver con acompañamiento y formación tanto de niños, niñas y adolescentes como de las propias familias" para alcanzar una "ciudadanía digital responsable".

También considera "fundamental" exigir responsabilidad a las plataformas digitales; contar con los chicos y chicas en el diseño de entornos digitales protectores; insistir en la "tolerancia cero a discursos de odio" como los que se han visto con "la Inteligencia Artificial generativa" y los "discursos misóginos"; y ofrecer una educación afectivo sexual desde edades tempranas y adaptada que contemple la dimensión digital.

En la misma línea, desde UNICEF España han asegurado que "la prohibición no es el único camino" y han apelado a la responsabilidad de las plataformas digitales, al tiempo que han pedido medidas de apoyo para los menores y las familias.

"La prohibición no es el único camino, y las restricciones por sí solas no van a garantizar la protección en el entorno digital. Hay que apelar también a la responsabilidad de las compañías tecnológicas, las plataformas digitales y las marcas, y se necesitan medidas más allá de establecer un límite de edad", han subrayado a Europa Press fuentes de UNICEF España.

También han pedido "herramientas sólidas de verificación de la edad"; que se cumplan las normas que ya existen, y "que aquellas que ya están en el Parlamento, contempladas en el proyecto de ley de protección a los menores en el ámbito digital, salgan adelante con el mayor consenso y se puedan aplicar lo antes posible".

A su vez, han reclamado "medidas de apoyo a las familias y educativas para que los propios niños, niñas y adolescentes puedan manejarse con seguridad en el ámbito digital".

Según el informe de UNICEF España 'Infancia, adolescencia y bienestar digital', el 78,3% del alumnado de Primaria (10 y 11 años) está ya registrado en alguna red social y el 43,6%, en tres o más, unos porcentajes que aumentan hasta el 97,4% y el 86,2%, respectivamente, en la ESO. Además, revela que el 8,9% dedica más de cinco horas diarias a las redes sociales durante la semana, cifra que asciende al 19,9% en el fin de semana.

CONSENSO URGENTE

Por su parte, Plan International ha hecho un llamamiento a todos los grupos políticos a alcanzar un "consenso urgente" para aprobar el Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, y ha alertado de que la verificación de la edad no es suficiente.

En este sentido, pide "medidas complementarias" como "la educación desde edades tempranas en el uso seguro, crítico y responsable de las tecnologías", incluyendo la "alfabetización digital, privacidad, ciberseguridad, pensamiento crítico, ética digital e inteligencia artificial, en todos los niveles y adaptada a cada ciclo educativo, integrando asimismo educación emocional y educación afectivo-sexual integral".

También considera "imprescindible" que "los responsables de las plataformas rindan cuentas y respondan ante la necesidad de eliminar contenidos dañinos o violentos" y propone "incorporar la perspectiva de género, ya que niñas y adolescentes están expuestas en mayor medida a todas las formas de violencia digital, incluyendo el acoso, la difusión de imágenes sexuales no consentidas y el ciberbullying".

Según datos del informe de Plan International 'Así somos: el estado de la adolescencia en España (2025)', basado en 3.500 encuestas a adolescentes y jóvenes de entre 12 y 21 años, más del 70% de los entrevistados son conscientes de los diferentes riesgos y un tercio considera que le dedica un tiempo excesivo a las plataformas digitales. Además, hasta un 17% reconoce tener adicción al móvil.