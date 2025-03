PSOE rechaza una moción de Podemos que pide aprobar en un mes la retribución del permiso de 8 semanas: "Es propaganda"

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha mostrado su rechazo a una moción consecuencia de interpelación de Podemos por la que se insta al Gobierno a aprobar "en el plazo de un mes" y con "carácter de urgencia" la remuneración de la totalidad del permiso parental de cuidados de 8 semanas por hijo hasta que cumpla 8 años de edad, y garantizar un permiso parental de 16 semanas a las familias monomarentales. Mientras, ERC, EH Bildu y PNV han avanzado que votarán a favor.

La diputada de Podemos Noemí Santana ha explicado que este tipo de derechos de cuidados a los hijos "no es un lujo sino una necesidad que tiene la sociedad". "No podemos seguir mirando a otro lado", ha subrayado este martes en el Pleno del Congreso, durante la defensa de la moción de su grupo, al tiempo que también ha reclamado los permisos de crianza se dupliquen en el caso de las familias monomarentales.

Desde el PSOE, la diputada Valle Mellado ha asegurado que comparten "el fondo" de la iniciativa pero no la forma. "Están proponiendo que en un mes el Estado ponga en marcha un permiso que costará más de 1.800 millones de euros para las arcas públicas. No tiene sentido o es pura propaganda que los grupos que apoyaron la investidura exijan al Gobierno medidas que tienen un coste económico y, en paralelo, den alas a la ultraderecha poniendo problemas día sí y día también para la aprobación de un nuevo presupuesto", ha preguntado.

Mientras, por el Grupo Parlamentario Popular, la diputada Sandra Fernández ha acusado al PSOE de "auténtico trilerismo político" al "intentar hacer creer que sí están cumpliendo" con la directiva europea "asimilando" este permiso "a otros que nada tienen que ver", y ha lamentado que el Gobierno "ha vetado" el debate de la ley de conciliación del PP "bajo la excusa de que no hay dinero". "Sí hay dinero para pagar a sus socios independentistas, para intentar controlar empresas, parece que también habrá dinero para controlar las redes sociales, hay dinero para obras de arte y para viajes, pero no para la investigación del cáncer, no para la dependencia o para la ley ELA y mucho menos para la conciliación", ha subrayado.

Por su parte, la diputada de Vox María de los Reyes Romero ha reprochado a Podemos que no se ocuparan de "los problemas reales" cuando formaban parte del Gobierno; ha criticado que el incumplimiento de la directiva europea ha provocado que todos los españoles tengan que pagar "10.000 euros diarios"; ha preguntado si los gastos de este permiso "se lo endosarán a los pequeños y medianos empresarios" y ha propuesto "ayudar a los jóvenes a crear familias".

Mientras, desde Sumar, la diputada Júlia Boada ha defendido el trabajo que está realizando el Ministerio de Derechos Sociales aunque ha reconocido que "los permisos destinados a la maternidad, paternidad y cuidado son aún insuficientes" y que "la falta de remuneración de algunos de éstos supone grandes esfuerzos para las familias". Por ello, ha apostado por "un sistema integral de permisos y prestaciones adecuados y suficientes" para "que la conciliación no sea una odisea y una carrera de obstáculos".

Desde ERC, el diputado Jordi Salvador i Duch ha avanzado que su grupo votará a favor de esta moción porque este permiso sin retribuir es "una política de cara a la galería" y ha añadido que "cuesta entender" que no se haya retribuido ya si el plazo vencía en agosto de 2024. "¿Por qué no lo ha hecho? ¿Prefiere pagar una posible multa a la Unión Europea que dar más derechos a la clase trabajadora?", se ha preguntado.

La diputada de EH Bildu Marije Fullaondo la Cruz ha expresado su apoyo a la moción y ha dicho que no dudan de la "voluntad" del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ni de la exministra de este departamento Ione Belarra, de aprobar este permiso retribuido pero ha lamentado que "la falta de hechos ha llevado a la situación actual".

Desde el PNV, la diputada Idoia Sagastizabal ha avanzado su apoyo a la moción aunque ha afeado que Podemos no lo regulara "de forma correcta" cuando estuvo en el Gobierno y lo introdujera en un decreto "quizá de forma un tanto precipitada, porque primaba más el marketing" ante las "elecciones". También ha planteado una enmienda para que este permiso "tenga efectos retroactivos" para quienes lo solicitaron una vez que entró en vigor la directiva.