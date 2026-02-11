Rego pide que las niñas y jóvenes puedan hacer ciencia "sin estereotipos y sin barreras"

La ministra de Juventud e Infancia Sira Rego en el acto ‘Merienda con Ciencia’. - MINISTERIO DE JUVENTUD

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha pedido que las niñas y jóvenes puedan hacer ciencia "sin estereotipos y sin barreras" y ha asegurado que "la ciencia no sería lo que es" sin su "talento" y "curiosidad".

"Las niñas y adolescentes ya están haciendo ciencia en sus aulas, en sus barrios y en sus comunidades. Nuestro deber como instituciones es garantizar que puedan hacerlo en igualdad de condiciones, sin estereotipos, sin barreras y con referentes visibles", ha precisado durante el acto 'Merienda con Ciencia', en el que se ha reunido con mujeres científicas, docentes, niñas y adolescentes que participan en proyectos de disciplinas científicas, con motivo de la celebración este martes del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

La ministra de Juventud e Infancia ha afirmado que "celebrar el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia es también asumir una responsabilidad colectiva: derribar los techos de cristal que aún persisten en las conocidas como disciplinas STEM", en referencia a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, pero también en otras como las ciencias sociales.

En el encuentro han estado presentes participantes de los proyectos Aulacheck, NaturTEC Kids Living Lab, Openred, Sure - Supporting migrants adolescents y Vigilantes del Suelo.