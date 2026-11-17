'Territorio Pantallas', Una Docuserie De Empantallados Que Aborda Los Retos Cotidianos De Educar En La Era Digital - EMPANTALLADOS

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Empantallados ha estrenado este martes 'Territorio Pantallas', una docuserie de tres episodios en la que aborda los retos cotidianos de educar a los hijos en un mundo de pantallas, ofrece claves para afrontarlos y da voz a jóvenes, familias y expertos.

La coordinadora de Empantallados, María José Abad Villagra, ha explicado que el objetivo de Territorio Pantallas es "mostrar los retos cotidianos a los que se enfrentan las familias al educar en un mundo lleno de pantallas".

"No siempre hay una solución única, pero creemos que muchos padres y madres se sentirán identificados con las situaciones que aparecen en la docuserie y encontrarán claves que les ayuden. Además, puede ser un punto de partida para hablar con sus hijos sobre cómo utilizan la tecnología", ha indicado.

Según han informado los impulsores del proyecto en tres capítulos, de 30 minutos cada uno, se abordan temas relacionados con el bienestar emocional, la autoestima, el tiempo de uso y el pensamiento crítico. La serie, producida por Clau Creative, puede verse en empantallados.com y territoriopantallas.es, donde también hay guías para conversar sobre estos temas en familia y en los centros educativos.

El proyecto ha contado con el apoyo de Orange, la Unión Europea y la Universidad Villanueva y con la participación de especialistas vinculados a entidades como el Hospital Gregorio Marañón y a iniciativas sociales como Ayúdame3D y Dale Una Vuelta, entre otros.

La producción de la serie ha sido posible gracias al XII Premio Solidarios de Fundación Orange, en la categoría de uso responsable de la tecnología.

El proyecto se completa con guías para la conversación y una web propia que facilita el acceso a las píldoras de vídeo de los expertos. Estos recursos se han desarrollado gracias a la cofinanciación de la Unión Europea y Universidad Villanueva.