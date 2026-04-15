La UE presenta su 'app' gratuita de verificación de edad y avisa a plataformas: Ya no hay excusa para proteger a menores

1078160.1.260.149.20260415113903 Archivo - Un niño mientras observa varias pantallas, a 20 de enero de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha presentado este miércoles la nueva aplicación europea para verificar la edad de los usuarios que acceden a las redes sociales y comprobar así que las plataformas respetan los límites de acceso de los menores de edad; una herramienta que será gratuita y estará "muy pronto" a disposición de los usuarios, por lo que Bruselas ha advertido a las compañías de que ya no tendrán excusas para cumplir la legislación comunitaria en materia de protección del menor.

"Las plataformas pueden confiar fácilmente en nuestra aplicación de verificación de edad, así que ya no hay excusas. Europa ofrece una solución gratuita y fácil de usar que puede proteger a nuestros hijos de contenido dañino e ilegal", ha expuesto la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, en una comparecencia en la que no ha permitido preguntas.

El objetivo es que la nueva herramienta esté disponible "muy pronto" para los usuarios, ha dicho la conservadora alemana, sin ofrecer un calendario claro; con la vista puesta en que el acceso a la 'app' esté garantizado desde todos los Estados miembro a más tardar en diciembre de este año.

Por el momento, ya son siete países los que han empezado a probar la 'app' a través de un programa piloto para integrar la herramienta en sus sistemas nacionales: Francia, Dinamarca, Grecia, Italia, España e Irlanda.

A falta de conocer los detalles técnicos, la vicepresidenta comunitaria de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, que ha comparecido junto a Von der Leyen, ha asegurado que el sistema desarrollado garantiza la protección de datos de los usuarios, que mantendrán "el control pleno de sus datos" cuando accedan a un servicio con restricciones por edad desde la nueva plataforma europea.

"Esto es extremadamente importante --ha aseverado la conservadora finlandesa-- porque no queremos que las plataformas escaneen nuestros pasaportes o caras".

'APP' EUROPEA DE VERIFICACIÓN, PERO NO EDAD MÍNIMA AÚN

A nivel europeo, la Comisión Europea está analizando posibles medidas para limitar el acceso de los menores a las redes sociales, pero hasta el momento se mantiene reticente a la posibilidad de fijar una única edad mínima común a todos los países de la Unión Europea, por la complejidad técnica y legal de articular una restricción en algo de competencia exclusiva nacional.

En todo caso, Von der Leyen puso en marcha el pasado mes de marzo un grupo de trabajo para buscar soluciones que permitan contar con un "enfoque europeo sólido y realista" y se espera que este comité de expertos presente recomendaciones concretas sobre cómo abordar la cuestión a más tardar "en verano".

Entretanto, el Ejecutivo comunitario ha desarrollado esta herramienta de verificación de edad a partir, ha explicado Von der Leyen, de la experiencia "exitosa" del 'certificado COVID' con el que miles de europeos pudieron acreditar su identidad, vacunación y estado de salud para viajar por 78 países durante el periodo de pandemia.

El objetivo ahora es contar con una plataforma a nivel europeo capaz de verificar la edad real del usuario que accede a redes sociales desde dispositivos móviles u otros, por lo que ha estado meses a prueba en los países que se unieron al proyecto piloto para ajustar la tecnología a las especificidades de cada territorio.

Las plataformas deberán contar a finales de año con una herramienta que permita verificar y validar la edad del usuario y, aunque no estarán obligadas a instalar la versión europea, sí deberán justificar que su alternativa ofrece garantías equivalentes de que con ella se cumplen las normativas nacionales y europeas.