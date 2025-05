Yanirha, joven extutelada: "El sistema te suelta de la mano justo cuando más lo necesitas"

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Yanirha tiene 24 años y es una joven extutelada. Entró al sistema de protección siendo una niña junto a sus cuatro hermanos y ha denunciado la desprotección con la que se encuentran los menores tutelados cuando cumplen 18 años.

"No quiero que nadie más cumpla 18 años con la maleta en una mano y la incertidumbre en otra", advierte Yanirha. "El sistema te suelta de la mano justo cuando mas lo necesitas", añadió este viernes en una jornada celebrada en el Senado, y organizada por la ONG Mamás en Acción --que acompaña a niños solos en hospitales--, con motivo del Día del Acogimiento Familiar que se celebra este sábado 31 de mayo.

Yanirha ha lamentado que al decir la palabra "extutelado" les traten "como a un criminal", una etiqueta de la que, según ha advertido, les cuesta mucho despegarse pues, de un día para otro, justo al alcanzar la mayoría de edad, cruzan una puerta giratoria. "Entras siendo menor protegido y sales convertido en un adulto invisible", alerta.

En su caso, ha recordado que, cuando salió del sistema, no tuvo familia de acogida ni piso de autonomía. Su vida no ha estado exenta de dificultades, con intentos de suicidio y problemas alimenticios, pero Yanirha explica que "no todo ha sido oscuridad" pues tuvo "la suerte" de que el equipo educativo que la acompañó en su infancia le siguió dando la mano hasta el día de hoy.

"Nunca me soltó", ha agradecido, al tiempo que ha destacado cómo la ayudó encontrarse con otra persona extutelada y con Haziak (Semilla), asociación de Navarra que apoya a estas personas dándoles herramientas para poder seguir adelante en la vida adulta.

Igualmente, ha asegurado que le ha cambiado la vida un proyecto en el que ha participado, en el que a cambio de hacer compañía a una persona mayor, ella podía tener un techo y seguir estudiando. "Ese proyecto me cambió totalmente la vida, me dio un lugar, una familia nueva y una zona de confort", ha precisado, emocionada.

Por otro lado, Yanirha ha reivindicado la labor de los profesionales que trabajan en los centros de menores y ha pedido a las administraciones que den "más apoyo" a estos trabajadores.

"No sirve de nada que... Voy a tirar cifras al azar. Que un trabajador cobre 1.200 euros pero que esté con ocho menores él solo durante 12 horas en un piso. Si se pide que un padre esté tres horas diarias de cuidado intensivo a un menor, ¿por qué dejas a una persona, que igual tiene 23 ó 24 años, que se acaba de sacar la carrera de integración, le dejas con ocho menores o seis menores con todo lo que tienen detrás?", ha planteado.

Además, ha criticado que a estos trabajadores sociales que les cuidan les cambien de centro con frecuencia, cuando los chicos y chicas ya han cogido confianza con ellos.

"Si ya a los menores nos cuesta confiar en la gente, si una vez que confiamos en alguien nos lo cambian, porque lo cambian de piso, es un palo. Y no solo para nosotros, sino para los propios trabajadores. O sea, yo sé de trabajadoras que se han tenido que coger la baja porque han empatizado tanto con nosotros, o nos han visto sufrir tanto que ellos mismos no pueden hacer nada", ha indicado.

BOFETADA DE REALIDAD

En la jornada también ha participado Amparo Arona, madre de acogida, que descubrió este recurso siendo voluntaria de Mamás en Acción. "Me dí una bofetada de realidad. Yo no sabía que en mi ciudad, muy cerca de mi casa, había niños viviendo en una residencia y me impactó muchísimo", ha relatado. "Efectivamente, hay hijos que nacen de la barriga y otros del corazón. ¿Y sabéis qué? Se quieren absolutamente igual", ha asegurado.

Otra madre de acogida, María Ibáñez, también se decidió junto a su marido y sus cinco hijos, a abrir las puertas de su casa a una menor tutelada, residente en un centro. En concreto, optaron por la modalidad de fines de semana y vacaciones, que beneficia sobre todo a los menores más mayores, que encuentran más dificultades para encontrar una familia permanente.

Aunque empezaron con miedos, ha afirmado que ser familia de acogida les ha enseñado que se puede vivir "de otra manera" y lo ha recomendado "cien por cien". "Es una más en la familia", ha zanjado.