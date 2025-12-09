Accem alerta del avance de discursos xenófobos que "van impregnando las medidas y declaraciones políticas"

Archivo - Salvamento marítimo encuentra un cayuco con 73 personas, antes de llegar al muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Accem ha alertado este martes del avance de la difusión de un discurso que vincula personas migrantes con cuestiones de seguridad y con enfoque de problemática, mensajes que "van impregnando las medidas y declaraciones políticas".

"Para Accem es alarmante cómo va calando y ampliándose la difusión de un discurso que vincula personas migrantes con cuestiones de seguridad y con enfoque de problemática, lo que tiene cada día un mayor cariz xenófobo", ha asegurado la ONG en un mensaje en la red social X.

Asimismo, ha lamentado cómo estos mensajes afectan a las medidas y declaraciones políticas y pone de ejemplo las anunciadas por la Unión Europea este lunes 8 de diciembre, que contemplan la posibilidad de trasladar a personas migrantes a terceros países con los que no mantengan "ningún tipo de vínculo".

"Como organización de defensa de los DDHH y atención a personas en situación de vulnerabilidad, no podemos resignarnos a ver cómo estos mensajes van impregnando las medidas y declaraciones políticas", ha apuntado.

La organización ha señalado que esta política abre interrogantes sobre cómo se determinarán los países considerados seguros y si estas decisiones podrían contravenir la propia normativa europea en materia de derechos humanos.

Además, la entidad ha expresado su inquietud por el impacto que estas disposiciones puedan tener en la futura aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, actualmente en proceso de implementación.

"En definitiva, nos alarma la normalización de los mensajes que se alzan contra valores tan esenciales como la democracia, la libertad, la humanidad y la diversidad sobre los que se sustenta la Unión Europea y nuestra sociedad", ha concluido.