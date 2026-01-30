ACNUR advierte de "mayor vulnerabilidad y peligro" para los migrantes pese al descenso de llegadas a España

Varios migrantes son rescatados y trasladados por Salvamento Marítimo al puerto de Arguineguín, a 15 de enero de 2026, en Gran Canaria. - Europa Press Canarias - Europa Press

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha advertido de que las personas migrantes se enfrentan a "una mayor vulnerabilidad y peligro" pese al descenso tanto en las solicitudes de asilo como en las llegadas por mar a España.

Según ha recordado ACNUR en un comunicado, en 2025, las llegadas de migrantes en situación irregular a España se situaron en 36.775, frente a más de 64.000 el año anterior, lo que supone una reducción del 43%. Si bien, ha avisado de que esta disminución "puede reflejar un endurecimiento de los obstáculos en la salida o el tránsito, un incremento de los riesgos o cambios en las rutas, lo que puede traducirse en una mayor vulnerabilidad y peligro para las personas".

"Una disminución de las llegadas puede considerarse positiva cuando está vinculada a mejoras reales en seguridad y protección; sin embargo, también puede significar que un mayor número de personas quede atrapado en situaciones de riesgo o se vea forzado a recurrir a rutas aún más peligrosas", ha señalado la portavoz de ACNUR, Paula Barrachina.

Por ejemplo, ha expuesto el caso de la ruta atlántica hacia Canarias, donde se observa una mayor diversificación de los puntos de salida, "lo que puede implicar travesías más largas y peligrosas" o el caso de las llegadas a las Islas Baleares donde llegaron "personas con claras necesidades de protección, entre ellas mujeres, niños y niñas, de países afectados por la violencia y crisis humanitarias".

Por otro lado, destaca que, según datos oficiales, 144.396 personas solicitaron protección internacional en España en 2025, un 14% menos con respecto al año anterior, un descenso que ACNUR atribuye, entre otros factores, a la entrada en vigor de la nueva normativa de extranjería, que facilita otras vías de regularización.

En este contexto, considera que la reciente medida anunciada por el Gobierno "puede contribuir a ofrecer una respuesta más adecuada a las distintas situaciones migratorias en España y a preservar el derecho de asilo para quienes han huido de conflictos y persecución y necesitan protección internacional".

Además, ACNUR pone de relieve que, durante el mismo período, las resoluciones aumentaron en un 67%, lo que refleja "un esfuerzo significativo de tramitación". La mayoría de las personas solicitantes de asilo fueron de nacionalidad venezolana, con más de 85.000 solicitudes (59% del total); maliense, con 16.000 solicitudes, y colombiana, con 14.000 solicitudes.

También destaca que, en 2025, España concedió protección internacional a 75.274 personas (47% de las solicitudes resueltas), de las que 7.838 obtuvieron el estatuto de refugiado, 10.103 la protección subsidiaria y 57.333 la protección por razones humanitarias, la mayoría nacionales de Venezuela. Además, 30.375 personas solicitaron protección temporal, de las cuales 29.600 son de nacionalidad ucraniana.

La mayoría de las solicitudes de asilo se presentaron en territorio nacional (134.895), un dato que, según ACNUR, refleja que muchas personas solicitaron asilo tras llegar a España por vía aérea, en particular, desde países de América Latina, como Venezuela y Colombia.

EL 41% DE LOS SOLICITANTES, MUJERES Y NIÑAS

En cuanto a los perfiles de las personas refugiadas que llegaron a España en 2025, tanto por vía marítima y terrestre como aérea, ACNUR subraya que siguen buscando protección "personas procedentes de contextos de conflicto y crisis humanitarias prolongadas, con necesidades de protección internacional y en situación de alta vulnerabilidad". En concreto, destaca que el 41% de las solicitudes fueron presentadas por mujeres y niñas.

Según apunta la Agencia de la ONU para los Refugiados, en Canarias, se ha observado un incremento de mujeres en situación de "alta vulnerabilidad y con necesidades de protección internacional, muchas de las cuales han sido víctimas de violencia extrema tanto en sus países de origen como durante el tránsito".

En Canarias, el 37% de quienes llegaron por vía marítima fue de nacionalidad maliense, procedentes de un país marcado por la violencia y el desplazamiento forzado. También aumentaron sus solicitudes de asilo, que pasaron de representar el 6% del total en 2024 al 11% en 2025.

En paralelo, se registraron llegadas por otras rutas, con un aumento de personas de nacionalidad somalí y maliense hacia Baleares y de nacionalidad sudanesa hacia Ceuta, según ACNUR.

"Aunque se observe un descenso de las llegadas en algunas rutas, no hay indicios de que hayan disminuido las necesidades de protección ni los riesgos. Las rutas marítimas, en particular la ruta hacia las Islas Canarias, siguen siendo muy peligrosas, y persiste nuestra preocupación por las muertes y desapariciones en el mar, así como por los riesgos de violencia, explotación y trata de seres humanos a lo largo del trayecto", ha añadido la portavoz de ACNUR.

En este contexto, ACNUR insiste en la importancia de que la cooperación entre países se centre en "soluciones sostenibles", incluyendo la protección a lo largo de las rutas, el apoyo humanitario y el acceso a vías seguras y regulares, y pide "alternativas accesibles, como la reunificación familiar, el reasentamiento u otras vías complementarias".

En este sentido, pone en valor que, en 2025, 861 personas refugiadas procedentes del Líbano y Costa Rica llegaron a España mediante el programa de reasentamiento (el 30% mujeres y el 37% niños y niñas).