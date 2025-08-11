Amnistía Internacional pide "la mayor celeridad y firmeza" en los traslados de menores migrantes ante el "señalamiento"

Archivo - Los servicios sanitarios atienden a migrantes llegados en cayuco a Puerto Naos, a 28 de diciembre de 2024, en Arrecife, Lanzarote, Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional ha pedido este lunes "la mayor celeridad y firmeza" en los traslados de menores migrantes no acompañados ante "la oleada de mensajes de señalamiento y criminalizadores basados en bulos".

"Si tenemos en cuenta además la oleada de mensajes de señalamiento y criminalizadores basados en bulos que se han dado este verano es más necesario que nunca que las todas las autoridades responsables se comprometan a realizar estos traslados con la mayor celeridad y firmeza. Es más importante que nunca demostrar que somos una sociedad acogedora que no tolera el racismo", ha asegurado la responsable de Investigación y Política Interior en Amnistía Internacional España, Virginia Álvarez.

Así lo ha puesto de manifiesto la organización con motivo del inicio de los traslados este lunes de los menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo desde Canarias a la Península.

En este sentido, Amnistía Internacional ha recordado que con estas derivaciones el Ejecutivo está dando cumplimiento a la orden del Tribunal Supremo pero que todavía no ha comenzado a aplicar lo dispuesto en el real decreto-ley de abril, que establece el procedimiento de acogida de la infancia migrante no acompañada.

Igualmente, Amnistía Internacional ha denunciado que los menores migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias están en una situación "inaceptable". "Hemos señalado denuncias de malos tratos y saturación en centros de acogida, fallos a la hora de garantizar su documentación para que no queden en desamparo cuando cumplen la mayoría de edad, fallos en la adecuada identificación a menores con necesidades especiales", ha apuntado.

Además, ha insistido en que es "necesario" que el sistema de acogida de los niños migrantes no acompañados cumpla con los "estándares adecuados" en todo el territorio español, "garantizando todos sus derechos". "No podemos olvidar que estos niños y niñas han huido solos, en ocasiones de la guerra o la persecución", ha agregado.

Finalmente, ha lamentado "profundamente" que algunas comunidades autónomas "hayan entrado en una batalla con el Ejecutivo para ver quién se hace cargo de estos menores en su sistema de acogida". "Garantizar la acogida digna a niñas y niños migrantes en situación de desamparo es imperativo y una cuestión de derechos humanos", ha concluido.