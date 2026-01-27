Bruselas dice que no puede valorar la regularización de migrantes en España porque es competencia nacional

BRUSELAS 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha dicho que no puede valorar la regularización extraordinaria de más de medio millón de extranjeros cuya tramitación urgente ha adoptado este martes el Gobierno, porque, ha dicho Bruselas, se trata de un asunto de "competencia nacional".

"Los debates y políticas para regularizar el estatus de nacionales de terceros países que se encuentran en situación de ilegalidad recae exclusivamente en la responsabilidad del Estado miembro", ha zanjado el portavoz comunitario, Markus Lammert, en declaraciones a Europa Press al ser cuestionado por la posición de Bruselas.

El portavoz ha confirmado que los servicios comunitarios están al tanto de las "discusiones" en España sobre este asunto, pero ha evitado tomar partido porque, ha defendido, la Comisión Europea "no tiene competencias sobre esta materia".

Precisamente hace un año, en una respuesta parlamentaria a eurodiputados del grupo de ultraderecha Patriotas por Europa sobre la relajación de requisitos para regularizar migrantes en España, el comisario de Interior, Magnus Brunner, apuntó de nuevo que el Ejecutivo comunitario no es competente para pronunciarse, pero añadió que los Estados miembro "deben velar" por que este tipo de medidas "no comprometan la integridad" del espacio sin fronteras Schengen.

"Los Estados miembro deben garantizar que estas decisiones no pongan en peligro la integridad del espacio común de la UE sin controles fronterizos interiores y considerar debidamente las posibles implicaciones migratorias y de seguridad", indicó entonces el comisario.

Brunner añadió en su respuesta escrita a los eurodiputados que "en términos más generales, la UE apoya a los Estados miembro en la reducción de la migración irregular, reforzando la cooperación con los terceros países afectados y previniendo las llegadas irregulares, intensificando la lucha contra el tráfico ilícito de personas y facilitando el retorno de quienes no tienen derecho a permanecer".