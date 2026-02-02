Bustinduy defiende la regularización extraordinaria frente al "modelo" de EEUU: "Son valores cristianos, si me apura"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, acompañado de la candidata a la Presidencia del Gobierno de Aragón por Izquierda Unida-Movimiento Sumar, Marta Abengochea, atiende a los medios para abordar temas de actualidad, a 3 - Ramón Comet - Europa Press

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derecho Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defendido este lunes la regularización extraordinaria de migrantes frente al "modelo de los Estados Unidos, con estos matones asesinando a quemarropa gente en las calles". "Son valores cristianos, si me apura", ha afirmado.

Bustinduy se ha expresado así en una entrevista concedida a TVE, recogida por Europa Press, donde ha manifestado que el proceso de regularización de migrantes en España va a suponer un "desafío logístico, claramente, dado el volumen" de personas beneficiarias, pero está convencido de que "se podrá llevar adelante en las mejores condiciones".

Además, el titular de la cartera de Derechos Sociales ha explicado que, con esta medida, "el mensaje que se manda es muy importante" y "la opinión pública internacional en esta semana lo ha reflejado así". "Claramente emergen dos modelos. Tenemos el modelo de los Estados Unidos, con estos matones asesinando a quemarropa gente en las calles, secuestrando a gente sin orden judicial por su color de piel o por el acento del idioma en el que hablan", ha indicado.

Por otro lado está, según ha señalado, el modelo que ha defendido España que dice "una cosa muy sencilla". "Que alguien que vive aquí, que trabaja aquí, que es nuestro vecino y nuestra vecina, tiene que tener derechos", ha declarado.

Bustinduy ha subrayado que es "algo de sentido común" y que en España ha sido "transversal". "Lo ha apoyado la derecha, la izquierda, la Conferencia Episcopal, es decir, forma parte de nuestros valores como sociedad, son valores cristianos, si me apura, en origen", ha señalado, para después añadir que "parece que se ha convertido en algo contracorriente, en una excepción".

"Es muy importante que esto salga bien y que sigamos demostrando que una sociedad más justa y más humana además es una sociedad mejor, que funciona mejor, como está demostrando además también la economía española", ha concluido.