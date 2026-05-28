CEAR abre candidaturas para la décima edición de sus premios al compromiso con los migrantes y los derechos humanos

Archivo - Un cayuco a su llegada al puerto de La Restinga, a 7 de diciembre de 2024, en El Hierro, Canarias (España). Foto de archivo. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha anunciado este jueves la apertura de candidaturas para la décima edición de los Premios CEAR, unos galardones con los que busca reconocer el compromiso y la capacidad de distintos actores de la sociedad en la defensa del derecho de asilo y la solidaridad con las personas obligadas a huir de sus países.

Los Premios CEAR, cuya primera edición se celebró en 2001, regresan este año para poner en valor a personas, organizaciones y movimientos sociales que, a través de sus acciones, sitúan los derechos humanos en el centro "como mejor antídoto para contrarrestar el auge de los discursos y las políticas de odio".

"Ahora más que nunca tenemos que reconocer a las personas que se dejan el cuerpo y el alma para que los derechos humanos prevalezcan en un mundo que cada vez necesita más referentes ante el declive al que estamos asistiendo a nivel global", señalan desde CEAR.

En esta ocasión el jurado de esta décima edición estará compuesto por el cantautor y poeta español Marwán; el periodista y escritor con más de 30 años de experiencia en RTVE, José Manuel Martín Medem; el presidente de CEAR, Carlos Berzosa; la directora general de CEAR, Mónica López; el representante del recién creado Comité de Personas Refugiadas, Manuel Alejandro Palacín; y en nombre de los voluntarios de la organización, Maite Gómez.

Las candidaturas podrán ser presentadas por cualquier persona física o jurídica, tanto en primera como en tercera persona -siempre con consentimiento previo de la candidatura- para cualquiera de las cuatro categorías internacionales. El plazo permanecerá abierto hasta el próximo 15 de julio de 2026 a través del formulario disponible en la web de CEAR. Los ganadores se darán a conocer en octubre y la ceremonia de entrega tendrá lugar el 20 de octubre en La Casa Encendida de Madrid.

La décima edición de este reconocimiento incluye cuatro categorías internacionales: Premio 'Iniciativas por el Refugio', Premio 'Periodismo por el Refugio, Premio 'Cultura por el Refugio' y Premio 'Vidas por el Refugio'.

En sus anteriores ediciones, los Premios CEAR han distinguido a figuras comprometidas con la defensa de los derechos humanos y las personas desplazadas forzosamente, como la activista saharaui Aminatou Haidar, el activista palestino Salah Mohammad Salah, la defensora afgana de los derechos de las mujeres Malalai Joya o el periodista español Ramón Lobo, entre otros.