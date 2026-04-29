La comunidad gambiana en España roza los 27.000 nacionales, presenta baja irregularidad y la mayoría son hombres jóvenes

Imágenes del inicio de la atención a inmigrantes en sus trámites para la regularización en el Puerto del Almería. A 27 de abril de 2026 en Almería (Andalucía, España). - Marian León - Europa Press

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comunidad gambiana en España se acerca a las 27.000 personas con nacionalidad del país africano, presenta baja irregularidad documental y la mayoría de quienes integran este colectivo son hombres jóvenes que han llegado impulsados principalmente por motivos socioeconómicos.

Así se desprende de conclusiones del Servicio Jesuita Migrante (SJM), datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la ONG Accem.

En concreto, según el informe 'La población de origen inmigrado en España', elaborado por el SJM, con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicado en enero de este año, a 1 de enero de 2025, residían en España 26.953 personas con nacionalidad gambiana y 31.753 nacidas en Gambia.

Estas cifras son muy similares a las 26.784 autorizaciones de residencia en vigor, lo que evidencia que "apenas existe irregularidad documental en este colectivo", según destaca en el estudio SJM.

Igualmente, el SJM señala en el estudio que el colectivo nacido en Gambia constituye el sexto grupo de población africana en España, ocupando el cuadragésimo lugar por país de nacimiento y el trigésimo noveno por nacionalidad.

Sin embargo, señala que el crecimiento demográfico se aceleró de 2024 a 2025. Concretamente, aumentó en 3.003 personas entre 2024 y 2025, un incremento superior al registrado en 2023 (1.176) y por encima de la tendencia estable de los años previos (alrededor de 1.600-2.000 anuales entre 2021 y 2022). En 2024, la inmigración (5.585 nacidos en Gambia) duplicó a la emigración (2.544), al arrojar un saldo migratorio positivo de 3.041 personas.

En esta misma línea, según ha explicado al abogada de Accem Magdalena Queipo de Llano, en declaraciones a Europa Press, la mayoría de gambianos accede a España a través de la ruta canaria y posteriormente son trasladados a la Península.

En concreto, desde Accem informan que las rutas migratorias de las personas gambianas son similares a las que utilizan las senegalesas. Así, lo más común es que salgan de las costas mauritanas, pero han detectado casos, menos numerosos, en los que las embarcaciones salen desde Gambia, un trayecto "mucho más peligroso".

La jurista agrega que se trata de flujos migratorios mixtos, aunque predominan los motivos socieconómicos. Si bien, añade que hay casos de personas que solicitan protección internacional, como miembros del colectivo LGTBI+ o situaciones vinculadas a cuestiones de género.

En paralelo, la cuestión documental es un reto para parte de esta población. Según Accem, hay migrantes que carecen de pasaporte por pérdida durante el trayecto, caducidad o por no haberlo tenido nunca.

EMBAJADA DE GAMBIA EN MADRID

Precisamente, decenas de personas se concentraron este martes frente a la Embajada de Gambia en Madrid para intentar tramitar su pasaporte, con el objetivo de poder acceder a la regularización extraordinaria de migrantes. Después de horas de espera y largas colas, algunos gambianos intentaron asaltar el lugar.

Los hechos se produjeron sobre las 10 horas en la Embajada de Gambia, situada en la calle Hernández Iglesias del distrito madrileño de Centro, hasta donde se trasladaron agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional, según han señalado fuentes policiales.

Queipo de Llano afirma que "hay muchísima gente que estaba pendiente de hacer ese trámite" y que "solo estaban estos dos días aquí en Madrid", puesto que la embajada había informado de que se realizaría esta gestión los días 27 y 28 de abril en la capital. Si bien, apunta que existen otros días previstos para la tramitación de pasaportes de personas gambianas en Almería o en Mataró (Barcelona).

El Consejo de Ministros aprobó el 14 de abril el Real Decreto del proceso de regularización administrativa extraordinaria de personas migrantes que ya residen en España. La autorización obtenida dará derecho a trabajar en cualquier sector y lugar del país durante un año y se prevé que se puedan beneficiar 500.000 extranjeros.

El plazo de solicitud se abrió el 16 de abril, con el inicio de la tramitación de solicitudes telemáticas. Mientras, el 20 de abril se empezaron a atender citas previa para la vía presencial. El plazo de solicitudes para ambas vías estará abierto hasta el 30 de junio