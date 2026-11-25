Trabajadores de Salvamento Marítimo se manifiestan en Madrid. - CSIF

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que los trabajadores de Salvamento Marítimo están realizando "jornadas de 18 horas" ante el aumento de llegadas de cayucos a las Islas Canarias y ha exigido más tripulaciones y refuerzos.

Así lo ha indicado CSIF este miércoles en el marco de la movilización en Madrid de los trabajadores de Salvamento Marítimo por "el bloqueo de la negociación colectiva y la falta de personal", que se produce coincidiendo con la crisis migratoria en El Hierro.

Según ha advertido CSIF en un mensaje en la red social 'X', está "en riesgo" el funcionamiento de un servicio "esencial" para la seguridad marítima.

Por ello, han exigido una "negociación real del IX Convenio", un "refuerzo de plantillas", poner "fin a la política de reubicaciones" y el "mantenimiento de todos los centros de trabajo actuales".