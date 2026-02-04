CSIF reclama planificación y refuerzo de plantillas para la regularización de migrantes y evitar colapso en Extranjería

Archivo - Inmigrantes paseando por Logroño- EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado formalmente al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática una reunión urgente para planificar el próximo proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras, determinar un refuerzo de plantillas acorde a la carga de trabajo, con el fin de evitar el colapso de las Oficinas de Extranjería.

CSIF ya reclamó mejoras laborales para los trabajadores de las oficinas de extranjería tras la entrada en vigor del nuevo reglamento de Extranjería el año pasado, que supuso "en la práctica una elevada carga de trabajo que, en las actuales circunstancias, se hace inasumible por la plantilla, pese al personal temporal que se incorporó desde principios del año pasado".

Además, el sindicato sostiene que, desde que el Gobierno informó sobre el Real Decreto de regulación extraordinaria, ha aumentado la afluencia de personas a las oficinas para pedir información. De hecho, el volumen de trabajo ha aumentado de manera exponencial en los registros, que se encuentran saturados, tanto de manera presencial como telemática, por la falta de personal. CSIF también ha denunciado los fallos que se están registrando en la aplicación de extranjería por sobrecarga en la demanda.

La central sindical ha recordado, además, que el personal destinado en Extranjería tiene la condición de interinidad y por su carácter temporal deben de recibir formación los efectivos que se incorporan, lo que supone también un inconveniente que afecta a las labores de la plantilla.

REFUERZO DE PERSONAL SUFICIENTE Y PLANIFICADO

Por ello, CSIF ha solicitado esta reunión extraordinaria dado que el próximo proceso de regulación supondrá una sobrecarga de trabajo aún mayor para la plantilla actual, "con la posibilidad de llegar al colapso en la prestación del servicio".

CSIF entiende, además, que el proceso de regulación extraordinario "no podrá implementarse con garantías sin un refuerzo inmediato, suficiente y planificado", tanto en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno (dependientes del Ministerio de Política Territorial) como en la Dirección General de la Policía (DGP), encargada de la documentación y los expedientes vinculados.

SITUACIÓN EN LAS COMISARÍAS

CSIF ha alertado además de que, con la nueva regularización, los tiempos de espera en la Comisarías se pueden disparar, tanto en expedientes como en emisión de documentación y se pondrá "en riesgo" la atención al ciudadano, tanto a personas extranjeras como a nacionales que soliciten DNI, pasaporte u otros trámites dependientes de la DGP.

Según datos de la propia Administración, a lo largo de 2024 y 2025 se han incorporado alrededor de 750 personas a estas áreas. No obstante, esta cifra es, para el sindicato "insuficiente ante el crecimiento sostenido de la carga de trabajo y el incremento de solicitudes que se prevé con el nuevo proceso de regularización".

En el caso de la Dirección General de la Policía, los expedientes en materia de Extranjería han aumentado más del 25 por ciento. De hecho, ya se están produciendo una saturación generalizada en unidades de documentación.

Por ello, CSIF exige al Gobierno y a la Dirección General de la Policía "un plan de refuerzo estructural, con incrementos reales y permanentes de las plantillas, no medidas puntuales; la incorporación inmediata de más personal a todas las áreas de Extranjería, tanto en delegaciones/subdelegaciones como en la DGP; garantías laborales básicas y una distribución coordinada de recursos entre departamentos".