Cuenta atrás para la regularización extraordinaria de migrantes: queda una semana para presentar solicitudes

Archivo - Varias personas hacen cola para conseguir el certificado de vulnerabilidad en una Oficina de Asistencia en Materia de Registro, a 22 de abril de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El proceso de regularización extraordinaria de migrantes en situación irregular en España afronta su recta final, al quedar una semana para que concluya de forma definitiva el plazo de presentación de solicitudes, fijado para el próximo martes 30 de junio.

Hasta la fecha, según los últimos datos confirmados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las solicitudes presentadas superan las 900.000 peticiones desde que se abrió el proceso el pasado 16 de abril.

No obstante, estas mismas fuentes explicaron la semana pasada a Europa Press que estos datos están "todavía pendiente de filtrado" y advirtieron de que, tal y como ocurrió en la regularización de la dana de Valencia, "pueden existir duplicidades y factores que influyan provisionalmente en los datos iniciales".

"El proceso se está desarrollando con total normalidad. Tras su minuciosa revisión caso por caso, se están remitiendo ya autorizaciones provisionales a todos los puntos de España", destacaron.

Asimismo, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afirmado este lunes 22 de junio en Baleares que la regularización "va como estaba previsto". "Más allá de cifras, estamos hablando de la vida, de proyectos de vida de miles de personas que por fin van a salir de los márgenes, van a dejar de ser invisibles y van a tener derechos y obligaciones", ha indicado.

Mientras, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, aseguró el viernes 19 de junio que los datos habían "superado las expectativas" que tenían en el Ministerio. "Ahora lo que importa es que esas expectativas que se han generado se puedan concretar", precisó en la jornada 'Enfocando un refugio para la paz', organizada por Accem con motivo del Día Mundial del Refugiado.

Por su parte, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) fijó el pasado lunes 15 de junio en un millón las solicitudes a la regularización, aunque también avisó de la posibilidad de duplicidades.

"El proceso de regularización, según las últimas noticias que tenemos, están ya dando como solicitudes presentadas alrededor del millón. Seguramente, en ese millón va a haber bastantes duplicados porque la gente ha presentado por distintas vías, pero, en cualquier caso, todavía faltan dos semanas para que finalice el proceso y ya están hablando de un millón", aseguró la directora general de CEAR, Mónica López, en la rueda de prensa de presentación del informe anual de la entidad, con datos del 2025.

UN 30% ADMITIDAS A TRÁMITE

En este sentido, López señaló que, según datos con los que cuenta CEAR, hay admitidas a trámite "unas 300.000", es decir, un 30% de las solicitudes presentadas. Además, dijo que hay "retraso" en la admisión a trámite de las solicitudes. "Los 15 días de los que se hablaron en un primer momento, en la mayoría de los casos no se están cumpliendo", apuntó.

De la misma manera, la directora general de la entidad avisó de que el número final de solicitudes podría superar las cifras actuales, puesto que hay personas que tienen dificultades para obtener y legalizar la documentación exigida por las autoridades españolas.

"Probablemente serán más", destacó, al mismo tiempo que detalló que, en los últimos días del plazo, podría producirse un nuevo repunte de solicitudes, especialmente entre personas procedentes de países donde la obtención y legalización de documentos resulta más lenta y compleja.

Igualmente, reclamó flexibilidad en caso de que los retrasos burocráticos impidan a algunas personas completar su expediente dentro del plazo establecido. En ese escenario, planteó la posibilidad de ampliar los plazos o adoptar medidas extraordinarias que permitan garantizar el acceso efectivo a la regularización.

"En cuanto a los retrasos y cómo lo está viviendo la gente, la gente lo vive con mucha angustia, porque es verdad que aunque llevan esperando mucho tiempo, en el momento que se abre el proceso de regularización, también se genera una expectativa diciendo que en 15 días todo el mundo iba a tener un permiso provisional y no está siendo así", argumentó López.

ENTIDADES Y PARTIDOS PIDEN AMPLIAR EL PLAZO

Precisamente, ante el temor de que existan personas que puedan quedarse fuera por falta de tiempo para presentar su documentación, el movimiento 'Regularización Ya' llevó al Congreso el 10 de junio una proposición no de ley para ampliar el plazo del procedimiento, con el respaldo de Podemos, Sumar, EH Bildu, ERC y BNG.

"La fecha del 30 de junio es una fecha arbitraria. Sabemos que el Gobierno está diciendo que no puede extenderlo pero sabemos que si hay voluntad política esto se puede llevar adelante", subrayó en declaraciones a medios frente a la Cámara Baja una de las portavoces de 'Regularización Ya', Victoria Columba.

El Consejo de Ministros aprobó el 14 de abril el Real Decreto para una regularización extraordinaria de migrantes, en la que está previsto que se beneficien, según el Ejecutivo, aproximadamente medio millón de extranjeros. El plazo de presentación de solicitudes comenzó el 16 de abril y finaliza el 30 de junio.