España recibe una aportación extra de 244 millones del Fondo Europeo de Asilo, un 68% más que lo previsto desde 2022

Archivo - Llegada de refugiados procedentes del Líbano. - SECRETARÍA DE ESTADO DE MIGRACIONES - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

España recibirá una aportación extra de 244 millones de euros del Fondo Europeo de Asilo, Migración e Integración, un 68% más que la asignación inicial de 482 millones prevista en el año 2022. La nueva aportación, que supone alcanzar un montante global de 812 millones de desde el inicio del progorama, es la quinta modificación presupuestaria para España del Programa Nacional del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), diseñado para el periodo 2021-2027, según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

A esta cantidad se suman además los 82 millones de euros que España ha recibido en este periodo a través del mecanismo temático del Fondo FAMI, dedicado a prioridades estratégicas y necesidades urgentes; alcanzando un total de casi 900 millones de euros destinados a políticas de migración y asilo coordinadas en su mayoría por la Secretaría de Estado de Migraciones.

"La nueva ampliación presupuestaria aprobada por la Comisión Europea muestra la confianza de las instituciones europeas en el modelo migratorio español, que se ha convertido en un referente internacional al combinar una gestión eficaz con un modelo humano, seguro y fundamentado en los derechos humanos", ha señalado Pilar Cancela, secretaria de Estado de Migraciones.

Para el año 2026, la Comisión Europea ha marcado como prioridad la financiación de la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) en todos los países de la Unión. La nueva asignación presupuestaria del Fondo FAMI dirigirá un total de 129,5 millones de euros a la implementación del PEMA en España.

El objetivo del FAMI es promover la eficacia de la gestión de los flujos migratorios, así como el fortalecimiento y desarrollo de una política europea común en materia de asilo y de inmigración, respetando plenamente los derechos y principios consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Respecto a su aplicación en España, el Programa Nacional del Fondo y sus sucesivas modificaciones, incluyen apoyo económico a diversas operaciones y proyectos desde el año 2022.

Uno de los principales proyectos en el ámbito del Sistema Europeo Común de Asilo ha sido el apoyo al funcionamiento de los Centros de Recepción, Atención y Derivación (CREADE). Estas instalaciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, creadas en 2022 para dar respuesta integral a las personas desplazadas por la guerra en Ucrania, están cofinanciadas desde enero de 2023 por Fondos FAMI para servicios de personal administrativo, técnico y mantenimiento de las instalaciones.

A lo largo de estos cuatro años, 260.156 personas han sido atendidas y 126.396 documentadas en los cuatro Centros de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) ubicados en Madrid, Barcelona, Alicante y Málaga.

También el Observatorio Español del Racismo y Xenofobia (OBERAXE) ha recibido apoyo para impulsar acciones como la recopilación y análisis de la información sobre racismo y xenofobia en nuestro país. Además, los Fondos FAMI han facilitado la creación del Marco Estratégico de Ciudadanía, Inclusión y contra el Racismo y la Xenofobia y sus indicadores de seguimiento.

En esta línea de trabajo, se han cofinanciado 22 proyectos de prevención y protección a víctimas de trata de seres humanos y 52 proyectos de prevención y protección de mujeres migrantes víctimas de violencia de género y sus descendientes.

Desde el año 2021, el Fondo FAMI ha financiado diversas convocatorias para facilitar el retorno voluntario a sus países de procedencia a personas de terceros países. Se realiza a través de itinerarios individualizados de retorno y reintegración que incluyen el apoyo al emprendimiento por medio de actividades de formación en autoempleo y gestión empresarial, así como asistencia técnica y seguimiento de la puesta en marcha de iniciativas empresariales asociadas al retorno.

El Plan Nacional de Reasentamiento aprobado cada año por el Gobierno de España, también cuenta con financiación europea. A lo largo de 2025, el Plan consolidó con apoyo del Fondo FAMI el asentamiento de 817 personas refugiadas como beneficiarios de protección internacional en España, en su mayoría procedentes del Líbano y Costa Rica.