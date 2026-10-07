Expertos y jóvenes analizan el papel de la educación contra la discriminación: "La juventud migrante es un valor"

Conferencia 'Juventud, integración y ciudadanía: retos y oportunidades' - SECRETARÍA DE ESTADO DE MIGRACIONES

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Red Europea de Migraciones (REM) en España, coordinada por la Comisión Europea, ha celebrado este miércoles la conferencia 'Juventud, integración y ciudadanía: retos y oportunidades', un encuentro donde expertos y jóvenes han analizado el papel de la educación, el deporte, la cultura y la participación cívica para luchar contra la discriminación.

El acto ha tenido lugar en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid, con el objetivo de intercambiar información, realizar un análisis y la difundir conocimiento sobre migración, integración y ciudadanía entre administraciones públicas, organizaciones especializadas y sociedad civil.

En este sentido, la primera mesa de debate de la conferencia ha abordado las prioridades actuales de las políticas europeas y nacionales de integración y ciudadanía. En concreto, se ha analizado el papel que desempeñan los jóvenes migrantes en la construcción de sociedades cohesionadas, así como los desafíos en ámbitos como la igualdad de oportunidades, la participación cívica o el sentimiento de pertenencia.

La charla ha sido moderada por Karoline Fernández de la Hoz, vocal del equipo directivo de Acción contra el Hambre, que ha destacado que "la juventud migrante es un valor y una oportunidad" y ha explicado que para que pueda aportar a la sociedad "debe sentirse incluida e integrada en ella".

Por su parte, la cofundadora de la Fundación Abrazando Ilusiones, Leila Benhaddou, sobre la integración real, ha indicado que hay iniciativas que pueden tener un sentido técnico, pero que no consiguen el resultado propuesto. "Para conseguir este éxito, es clave tener una retroalimentación que pasa por la participación activa de estos jóvenes", ha apuntado.

SENTIDO DE PERTENENCIA

Mientras, el director del Observatorio Español del Racismo y Xenofobia (OBERAXE), Tomás Fernández, ha subrayado que unos de los principales desafíos "es conseguir una participación y un sentido de pertenencia y vinculación a un proyecto conjunto".

La segunda mesa de debate ha abordado el papel que desempeñan la educación, el deporte y la cultura en los procesos de integración. Los ponentes han compartido experiencias y reflexiones demostrando cómo estos ámbitos "favorecen la participación, generan vínculos comunitarios y promueven entornos inclusivos".

En esta línea, el subdirector General de Régimen Jurídico del Deporte del Consejo Superior de Deportes, Raúl Rodríguez, ha resaltado "la importancia de luchar contra la discriminación en el deporte base y escolar, estableciendo protocolos ante estas situaciones y buscando concienciar y educar en la integración de todos".

En la última mesa, la rapera y freestyler Erika Dos Santos ha señalado la importancia de la creación artística para "no tener miedo a incomodar" mientras el poeta y escritor William González Guevara ha afirmado que integra la migración "como un elemento más de su obra".

SIN TÍTULO DE CAMPEONA "POR NO TENER PAPELES"

Igualmente, la exgimnasta olímpica Ana María Izurieta ha mostrado orgullo y agradecimiento tras su participación en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 representando a España. Además, ha recordado que en los primeros años de su carrera no podía recibir el título de campeona "por no tener papeles".

Por último, la creadora de contenido e intérprete Carmen Xiao ha destacado que "hacer contenido en redes sociales sobre gastronomía es un puente de unión para conectar con gente, dejando de lado las diferencias".