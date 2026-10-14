Gobierno actuará en barrios de Ceuta para localizar a migrantes que pernoctan en espacios públicos: "Hay un operativo"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (i), ofrece una rueda de prensa junto al delegado del Gobierno en Ceuta, David de la Encina (d) - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno prepara intervenciones operativas en las calles, barrios y espacios privados de Ceuta para intervenir sobre los migrantes que aún pernoctan en ellos.

"Pronto espero que podamos decir que ya no quedan personas pernoctando en las calles de Ceuta. Cuando yo hablaba de las calles, hablo de las playas, hablo de la costa, hablo de los asentamientos y ahora nos queda también los que puedan dormir en los espacios públicos. Estamos hablando de callejuelas, estamos hablando de la zona del Tarajal, las tenemos identificadas. Hay un operativo preparado también al respecto y también que lógicamente se hagan y afloren los que estén en espacios privados", ha asegurado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Así lo ha puesto de manifiesto en rueda de prensa tras presidir la reunión del Comité Especializado de Situación, en la sede de la Delegación del Gobierno en Ceuta. Este tiene lugar con motivo de la entrada masiva de migrantes de forma irregular el 30 y 31 de julio.

En este sentido, el ministro ha asegurado que, tras completar el levantamiento de los grandes asentamientos que ocupaban las playas y la costa de la ciudad, las actuaciones se centran ahora en el entorno urbano. Si bien, ha evitado fijar una fecha para estos operativos.

"Y ahora vamos a seguir, lógicamente, con las personas que estén en las calles, las que vayan aflorando, las que estén en lugares privados, con actuaciones que también van a ir marcando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", ha apuntado, al mismo tiempo que ha agregado que el procedimiento para ello será "el más adecuado" y "dentro de lo que marca la ley".

Asimismo, ha agradecido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la labor que están llevando a cabo en la ciudad autónoma y su "grandísima profesionalidad". "No hemos tenido, por suerte, acciones de violencia o relevancia importante", ha subrayado.

Preguntado por los extranjeros que permanecen en Ceuta, Torres ha señalado que nadie puede saber "con absoluta certeza" la cifra. "Yo he pedido, lógicamente, informes. Hemos hecho batidas nocturnas con drones en la zona de los montes. Estamos haciendo también batidas en la zona de los barrios, en la zona del Tarajal. Bueno, vamos a culminar la actuación con esos que nos pueden quedar", ha indicado.

En esta misma línea, ha cifrado en 11.756 los migrantes que han regresado voluntariamente a Marruecos desde el 10 de agosto, 914 personas más que el jueves pasado. En concreto, se trata de 11.225 retornos y 531 expulsiones.

MÁS DE 3.000 MENORES

Con respecto a los menores, hay 3.019 menores en el Sistema de Protección de Ceuta. Además, ha añadido que se han realizado 89 reagrupaciones familiares en la Península, 173 reubicaciones y se han enviado 40 expedientes a Marruecos.

En materia de sanidad, Torres ha explicado que hay una veintena de migrantes ingresados en el hospital de la ciudad autónoma. Siete son mujeres que han dado a luz, mientras que, el resto, están por razones de enfermedad o quirúrgicas. "Son 20 personas de las 210 camas que tiene el hospital. Con lo cual, no hay sobreocupación por parte de la población migrante", ha recalcado.