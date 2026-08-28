El Gobierno amplía a 44,5 millones la ayuda de emergencia para la respuesta humanitaria en Ceuta

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante una comparecencia ante la Comisión de Interior en el Congreso de los Diputados, a 28 de agosto de 2026, en Madrid (España).- Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado una ampliación de hasta 44,5 millones de euros para reforzar la atención humanitaria en Ceuta.

"Hemos propuesto una ampliación de crédito que eleva el importe máximo hasta los 44,51 millones de euros. Dicha ampliación responde a la necesidad de reforzar esa capacidad de respuesta de la Administración ante la situación extraordinaria en la ciudad autónoma de Ceuta", ha asegurado Saiz.

Así lo ha puesto de manifiesto en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre su gestión tras la entrada masiva de migrantes a Ceuta el 30 de julio.

En este sentido, ha recordado que, con el objetivo de sostener y ampliar esa respuesta humanitaria extraordinaria, el Ministerio aprobó el 3 de agosto una declaración de emergencia inicial por importe de más de seis millones de euros.

Igualmente, ha añadido que su departamento trabaja para que los costes derivados de esta situación puedan ser financiados mediante los mecanismos extraordinarios de ayuda de la Unión Europea, en particular a través de las ayudas financieras de emergencia vinculadas a migración y asilo.

"Quiero insistir en este punto porque, al contrario de lo que se ha difundido en las últimas semanas, el Gobierno de España solicitó esta ayuda a Europa desde el primer momento", ha subrayado. En su turno de réplica, ha detallado que "el 5 de agosto ya se había remitido el formulario de necesidades".

93.650 KITS DE ALIMENTACIÓN

Por otro lado, ha informado que, a través de el dispositivo puesto en marcha junto con Cruz Roja, a fecha 27 de agosto se han distribuido 93.650 kits de alimentación entre la playa del Trampolín y otras localizaciones de la ciudad, así como 1.396 kits de higiene femenina y 2.150 masculina.

Además, ha apuntado que esta ONG ha realizado 6.687 atenciones sanitarias en distintos puntos de Ceuta, además de 256 traslados a hospitales y centros de salud.

Saiz ha destacado la importancia de la tarea de Cruz Roja en la ciudad autónoma, a la que se ha referido como "absolutamente imprescindible" desde el punto de vista humanitario. Además, ha pedido que se pueda seguir realizando "con todas las garantías de seguridad y la normalidad más absoluta".

"Cruz Roja está constituida en gran medida por personas voluntarias que dedican su tiempo y su esfuerzo a prestar apoyo y atención humanitaria a quienes más lo necesitan. No podemos consentir que quienes realizan esta labor sean expuestos, amenazados o intimidados por el simple hecho de ejercer su compromiso solidario", ha expuesto la ministra sobre la labor de la ONG, que "se ha visto dificultada en estos días".

Durante su comparecencia Saiz también ha señalado que el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta ha pasado de disponer de 512 plazas a 1.105, con un incremento del 116%. En este punto, ha destacado que, actualmente, existe un área específica para familias que tiene una capacidad ampliada.

Por último, se ha dirigido al PP y Vox, quienes ha expuesto que "han olvidado palabras tan importantes como lealtad institucional, colaboración entre administraciones". En cuanto a los primeros, ha afeado que "pidan cumplir la ley cuando todas las propuestas que hacen pasan por incumplir la ley", mientras ha acusado a los de Santiago Abascal de intentar "convertir la deshumanización en política".

En el turno de portavoces, el socialista Luc Andre Diouf ha destacado los intentos de "deshumanizar a seres humanos" a los que ha dicho que se impidió este jueves el reparto de agua y alimentos. "Eso no es una invasión, es la consecuencia de una gran mentira y que ha traído y traerá consecuencias muy negativas para nuestra convivencia si no paramos esta absurda espiral de violencia, de bulos en las redes y del discurso como el que hemos de oír", ha apuntado.

De la misma manera, ha denunciado "el populismo sucio y cobarde, dispuesto a fabricar alarma social con el único fin de desestabilizar a un Gobierno legítimo". Además, ha afeado a los 'populares' que les "dé igual" la situación de los menores migrantes no acompañados.

"LA MAYOR CRISIS DE SEGURIDAD NACIONAL EN LOS ÚLTIMOS 50 AÑOS"

Por su parte, Sofía Acedo, del PP, ha calificado lo sucedido en julio en Ceuta como "la mayor crisis de seguridad nacional en los últimos 50 años" y no como un mero evento migratorio. También ha puesto de manifiesto la "indolencia, desidia y negligencia" del Ejecutivo, recriminándole haber tardado 26 días en declarar la situación de interés para la seguridad nacional y haber intentado "minimizar" lo ocurrido.

Del mismo modo, Acedo ha instado al Gobierno a expulsar a "todos los que invadieron Ceuta" en julio y ha preguntado qué le debe España a Marruecos. También ha afirmado que el Ejecutivo niega que tuviera conocimiento de la entrada masiva porque tiene que "justificar" las vacaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Por Sumar, Vicenç Vidal ha condenado el uso "miserable" de los migrantes como "peones" geopolíticos por parte del Gobierno de Marruecos, de quien ha exigido una condena por instrumentar los flujos para presionar a España y a la Unión Europea. Asimismo, ha exigido a las comunidades autónomas cumplir con la ley, con la acogida solidaria de menores no acompañados y garantizar una atención adecuada y coordinada a las personas vulnerables y solicitantes de asilo.

Juan José Aizcorbe, de Vox, ha calificado de "invasión" la entrada irregular de los migrantes en Ceuta y ha acusado al Ejecutivo de incurrir en una "capitulación moral" al "renunciar a defender la frontera nacional" y "proteger políticamente a Rabat". En esta misma línea, ha tachado las medidas de acogida de "humanitarismo cursi e impostor".

Mientras, el diputado de ERC Salvador i Duch ha arremetido contra el Pacto Europeo de Migración y Asilo y ha denunciado ha cuestionado si los valores europeos son los del "colonialismo" y ha exigido explicaciones sobre el trato dispensado a las víctimas que terminan "enterradas bajo un número".

JUNTS DENUNCIA UNA "CRISIS PROFUNDA"

Por parte de Junts, el diputado Josep Maria Cervera ha reprochado al Ejecutivo que haya llegado "tarde" a la crisis en Ceuta y ha agregado que, lo ocurrido en la ciudad autónoma, no son hechos "excepcionales", sino "la continuidad y el reflejo" de las políticas del Gobierno. "Este descontrol, su descontrol, ha desembocado en una crisis profunda en Ceuta y en una regularización extraordinaria por la puerta de atrás a todo el Estado", ha afirmado, al mismo tiempo que ha aprovechado para reclamar la delegación de las competencias integrales en inmigración para Cataluña.

En respuesta a la intervención de Junts sobre la regularización extraordinaria de migrantes, Saiz ha insistido durante su turno de réplica en que "ninguna de estas personas" va a poder optar a este proceso.

Finalmente, por PNV, Nerea Renteria ha criticado la gestión del Gobierno en Ceuta, que, a su juicio, "no ha actuado ni antes, ni durante, ni después" y ha denunciado la "ausencia de datos suficientes, claros y consolidados sobre lo ocurrido". Además, ha avisado de que los sistemas autonómicos de protección tienen "capacidades limitadas". "No se puede trasladar nuevas responsabilidades sin planificación, sin recursos y sin garantías", ha añadido.