El Gobierno asegura que va a "seguir trabajando" por el pacto de PSOE y Junts en inmigración ante la negativa de Podemos

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha asegurado que va a "seguir trabajando" por el pacto entre PSOE y Junts en materia de inmigración, por el que se delega la competencia de migración a Cataluña, a pesar de la previsión de negativa de Podemos en la votación de este martes.

Así lo ha expresado la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, al ser preguntada por la negativa de Podemos en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. "Vamos a seguir trabajando, en este caso con Junts, pero también con el resto de los grupos parlamentarios para seguir mejorando y consolidando el autogobierno".

"En este caso hablamos de Cataluña, de esa delegación de competencias, pero desde luego la posición del Gobierno es seguir trabajando en esa dirección de la mejora del autogobierno", ha añadido.

Asimismo, preguntada por si la negativa de Podemos a llevar adelante el pacto tendrá repercusiones en el agotamiento de la legislatura, la portavoz ha asegurado que "la complejidad parlamentaria" es la que lleva a "hablar, debatir y dialogar con todas las fuerzas parlamentarias".

"En esta legislatura se han aprobado 44 leyes. Busquen ustedes en distintos parlamentos autonómicos, donde desde luego no tienen esa complejidad parlamentaria y en muchos casos no llegan ni a 10 las leyes aprobadas", ha afirmado al respecto.