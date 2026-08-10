Gobierno y CC.AA se reunirán este jueves en Comisión técnica para preparar la Sectorial con los 25 millones para Ceuta

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante una entrevista para Europa Press, a 27 de julio de 2026, en Madrid (España). - Jaime Luján Alarcón - Europa Press

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Juventud e Infancia y las comunidades autónomas celebrarán este jueves 13 de agosto por vía telemática la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, el órgano técnico previo a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia donde se abordará el crédito extraordinario de 25 millones de euros para Ceuta.

La Comisión es un órgano técnico de apoyo, preparación y asesoramiento de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia y cuya función es la de establecer la fecha de esta convocatoria y su orden del día.

Según fuentes del Ministerio que dirige Sira Rego, el único punto del orden del día de la Comisión, en la que participarán las direcciones generales de Infancia de las comunidades, es la elevación a la Conferencia del crédito extraordinario de 25 millones de euros para Ceuta.

La ministra Rego avanzó en Ceuta recientemente que la intención del Ministerio es que la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia se celebre la última semana del mes de agosto. En este encuentro participan tanto la ministra como los consejeros autonómicos.

La Comisión tendrá lugar después de que 80.000 migrantes llegasen a Ceuta durante la entrada masiva del 30 de julio, según la última cifra ofrecida por el Gobierno. De ellos, el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, estimó el pasado viernes que hay todavía entre 8.000 y 11.000 en la ciudad autónoma.