El Gobierno destina 150.000 euros para fomentar el deporte inclusivo en la red de acogida de migrantes

Archivo - Un grupo de personas a su llegada al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta, a 10 de febrero de 2026, en Ceuta (España). Foto de archivo - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una subvención directa de 150.000 euros al Comité Paralímpico Español para desarrollar actuaciones dirigidas a fomentar la práctica del deporte inclusivo en la red de acogida de migrantes de la Secretaría de Estado de Migraciones, así como promover actividades de sensibilización y formación vinculadas al deporte adaptado.

Esta ayuda se suma a la subvención de 709.500 euros aprobada el pasado 14 de octubre para el Comité Olímpico Español, y destinada también a la realización de actividades deportivas y de sensibilización en los recursos de acogida. En conjunto, ambas subvenciones alcanzan un importe cercano a los 860.000 euros.

Según han informado desde el Ministerio de Inclusión, las iniciativas permitirán poner en marcha programas deportivos, acciones de sensibilización y actividades dirigidas a fortalecer la convivencia, el bienestar y la participación social de las personas migrantes, solicitantes y beneficiarias de protección internacional y personas atendidas en el marco de los programas de atención humanitaria.

"La colaboración con el Comité Paralímpico Español incorpora una perspectiva específica de accesibilidad, igualdad de oportunidades y participación de las personas con discapacidad presentes en la red de acogida", ha apuntado el Ministerio.

A través de actividades deportivas adaptadas, acciones formativas y encuentros con deportistas paralímpicos, el programa "contribuirá a visibilizar el potencial del deporte como herramienta de inclusión y a eliminar barreras que dificultan el acceso de las personas con discapacidad a la práctica deportiva".

Del mismo modo, el departamento que dirige Elma Saiz ha explicado que la ayuda concedida "permitirá impulsar actuaciones específicamente orientadas a garantizar la participación de las personas con discapacidad en la práctica deportiva".

El programa contempla actividades físicas y deportivas adaptadas, acciones de sensibilización sobre accesibilidad e inclusión, formación y acompañamiento "para favorecer la participación de los usuarios de los centros", así como iniciativas destinadas a "difundir los valores del movimiento paralímpico y visibilizar el potencial del deporte como herramienta de igualdad de oportunidades".

"El deporte constituye una herramienta de integración especialmente eficaz por su capacidad para crear espacios compartidos, favorecer la convivencia y transmitir valores universales como el respeto, la igualdad, el trabajo en equipo o la superación personal", ha subrayado.

Igualmente, el Ministerio ha indicado que las actividades previstas "facilitarán la creación de vínculos sociales, la promoción de hábitos de vida saludables y el fortalecimiento del sentimiento de pertenencia, contribuyendo a construir sociedades más cohesionadas, diversas e inclusivas".