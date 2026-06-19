El Gobierno estima en más de 670 millones de euros el coste del sistema de acogida de refugiados hasta junio de 2027

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros - MARTA FERNÁNDEZ JARA - EUROPA PRESS

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha estimado en más de 670.458.917,00 euros el coste del sistema de acogida de refugiados en España entre julio de 2026 y junio de 2027, según se desprende de la resolución publicada este viernes 19 de junio en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Estos fondos, que podrán ser cofinanciados por la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), se canalizarán mediante el modelo de acción concertada.

La medida establece un calendario detallado de plazas y los precios de referencia diarios por refugiado, blindando el sistema con mecanismos de flexibilidad presupuestaria de hasta un 15% para poder reaccionar ante crisis migratorias imprevistas.

Los precios de referencia por plaza y día o persona atendida y día, así como los criterios según los cuales se han fijado dichos precios, son los establecidos en la Resolución de la Secretaría de Estado de Migraciones, de 4 de junio de 2026, por la que se establecen los precios de referencia de las prestaciones, actuaciones o servicios gestionados mediante acción concertada.

De esta manera, indica que la Fase de Valoración Inicial y Derivación, contará con tarifas de 51 y 55 euros por plaza y día. Mientras, la Fase de Acogida Estándar, se fija en 50 y 58 euros diarios.

Por su parte, en la Fase de Acogida a personas con Vulnerabilidad, el precio por plaza se eleva a 64 euros al día, llegando hasta los 150 diarios en casos clasificados como "vulnerabilidad reforzada". Por último, la Fase de Autonomía tiene un precio por persona y día de 37 euros.

En la misma línea, establece que aquellas organizaciones autorizadas a las que se les asigne la gestión de 100 o más plazas deberán cumplir con una reserva obligatoria: al menos el 2% del total de sus plazas asignadas deberán ser accesibles y estar completamente libres de barreras arquitectónicas. Además, al menos la mitad de estas plazas (1%) tendrán que ser adaptadas en su totalidad.