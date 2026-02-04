El Gobierno pide "calma" y recuerda que no está abierto el plazo para solicitudes de la regularización de migrantes

Archivo - La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz (i) y la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela (d) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha pedido "calma" este miércoles y ha recordado que aún no está abierto el plazo para acceder a la regularización extraordinaria de migrantes.

En concreto, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de la Secretaría de Estado de Migraciones, ha explicado que, de momento, y hasta este viernes día 6 de febrero, el texto inicial está a audiencia pública, lo que significa que se abre a la participación ciudadana para su consulta y presentación de aportaciones.

Una vez concluido este período, ha expuesto que se procederá a la inclusión de las aportaciones que se estimen y se remitirá a diversas instituciones para la remisión de informes. En este apartado, ha añadido que resultará "fundamental" el informe del Consejo de Estado, que "otorgará las máximas garantías jurídicas a este Real Decreto, cuya redacción definitiva pasará de nuevo por Consejo de Ministros y, finalmente, será publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE)". Será entonces cuando comience el plazo de presentación de las solicitudes, que se prevé sea en torno a principios del mes de abril.

En todo caso, la Secretaría de Estado de Migraciones ha pedido a la ciudadanía afectada por este proceso que consulte las fuentes oficiales del Gobierno de España y canales de información acreditados, como la página web y redes sociales de este Ministerio. Finalmente, ha añadido que para el contenido final del texto "aún no es el definitivo".

INTERESADOS ESTÁN ACUDIENDO A AYUNTAMIENTOS

Precisamente, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) aclaró este martes que los ayuntamientos "carecen de información" sobre la regularización extraordinaria de migrantes. "Son muchos los interesados en obtener información del proceso y se dirigen a los consistorios a recabar datos, sin que estos puedan responder a sus demandas", señaló.

En este sentido, indicó que los ayuntamientos "carecen de información" y que "poco más pueden añadir" a lo que expresó recientemente la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde avanzó que se habilitarán espacios para lleva a cabo la tramitación: Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, vía telemática y oficinas de la Seguridad Social.

Además, la FEMP expuso que los ayuntamientos están remitiendo a las subdelegaciones y delegaciones del Gobierno a los ciudadanos que acuden a oficinas municipales a preguntar por el proceso de la regularización extraordinaria de migrantes.

El Consejo de Ministros aprobó hace una semana, tras un pacto entre PSOE y Podemos, iniciar el trámite de urgencia para regularizar de forma extraordinaria a más de medio millón de extranjeros.