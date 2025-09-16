El Gobierno prevé realizar en septiembre de seis a ocho traslados de menores migrantes a la Península

Archivo - La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ofrece una rueda de prensa, en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a 30 de enero de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno prevé realizar entre seis y ocho derivaciones de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo desde Canarias a la Península durante el mes de septiembre.

Así lo ha informado la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, en un vídeo-comunicado difundido por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tras la reunión semanal del comité interadministrativo entre los gobierno de España y Canarias para dar seguimiento a los traslados de los menores migrantes solicitantes de asilo.

Estas derivaciones se producen como respuesta al auto del Tribunal Supremo, que en marzo pidió al Ejecutivo que se hiciese cargo con sus medios de unos 1.000 niños menores migrantes no acompañados que habían solicitado asilo.

En esta línea, fuentes ministeriales han señalado que la previsión es que un tercio de los menores solicitantes de asilo estén en el SAPI (en los centros del sistema de acogida de protección internacional este mes), y que la cifra se incremente a 450 en la primeras semanas de octubre.

Cancela ha calificado el encuentro de "tremendamente positivo" y ha destacado que hasta el momento se han derivado 315 menores desde el sistema de acogida canario. "Por tanto, estamos cumpliendo con los mandatos del Tribunal Supremo en ese sentido, y lo que queremos es incrementar ese número de derivaciones las semanas siguientes", ha revelado.

Si bien, ha admitido que el contexto es "muy complejo" y que el Ejecutivo necesita "la colaboración de las comunidades autónomas de destino para poder hacerlo". "Pero está claro que hacemos todos los esfuerzos posibles y la verdad es que estamos recibiendo muy buena receptividad por parte de los distintos territorios", ha apuntado.

También ha subrayado la importancia de reconocer la "singularidad insular" de Canarias y Baleares y ha anunciado que el Consejo de Ministros ha aprobado una declaración de emergencia para la segunda de ellas ante la consolidación de una nueva ruta migratoria. Esta medida permitirá crear dispositivos de acogida y atención integral para las personas migrantes, incluyendo asistencia psicológica y cobertura de necesidades básicas.

Por otro lado, Cancela ha avanzado que el Gobierno de España y el de Canarias colaborarán ante las instituciones europeas para implementar el Pacto de Migración y Asilo Europeo, con especial atención a los menores migrantes. "Vamos a trabajar juntos también en una nueva vía de colaboración institucional para poder sobre todo velar por los intereses superiores de los menores y las menores, que es lo que nos guía", ha concluido.