El Gobierno se reúne por segunda vez con plataformas digitales y anuncia una cumbre internacional sobre discurso de odio

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha mantenido este miércoles la segunda reunión del grupo de trabajo con los representantes de las principales plataformas digitales y ha anunciado que España acogerá en febrero la primera 'Cumbre internacional sobre discurso de odio'.

En este segundo encuentro, han participado Google, Meta (Facebook e Instagram), TikTok, LaLiga, El Departamento de Seguridad Nacional (DSN), el director del OBERAXE, Tomás Fernández Villazala, y la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en un comunicado.

"Hemos consolidado un espacio imprescindible para avanzar en una respuesta coordinada, eficaz y basada en la evidencia frente a un fenómeno que amenaza derechos fundamentales, erosiona la cohesión social y debilita la confianza de nuestra sociedad", ha señalado Cancela.

Por su parte, el director del OBERAXE ha destacado las "positivas" cifras de retirada de estos mensajes de odio que se están registrando en redes sociales tras la colaboración entre ambas partes.

"Hemos registrado la cifra más baja de mensajes de odio el mes de noviembre, lo que es el resultado de un intenso trabajo en el día a día, mano a mano con las distintas redes sociales. Así, hemos conseguido un 50% de retirada de los mensajes, lo que nos ayuda cada día a lograr una sociedad más justa, respetuosa y multicultural. Y los primeros datos de diciembre confirman esta tendencia cada vez más positiva, lo que nos hace ver que estamos en el buen camino", ha explicado Fernández Villazala.

El OBERAXE inició la monitorización diaria del discurso de odio en redes sociales en el año 2020, en el contexto de la irrupción de la pandemia de COVID-19. En concreto, busca, recopila y notifica a las plataformas los contenidos de discurso de odio con motivación racista, xenófoba, islamófoba, antisemita y antigitana que puedan ser constitutivos de delito, de infracción administrativa o que infrinjan las normas de uso de las propias plataformas.

Desde 2022, el OBERAXE cuenta con una aplicación propia, ALERTODIO, diseñada por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), para el registro y recogida de contenidos de discurso de odio identificados en las redes. El soporte y desarrollo informático lo realiza la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Además, en 2024, el convenio de colaboración firmado entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y LALIGA permitió al OBERAXE profundizar y multiplicar el alcance del trabajo realizado a través del nuevo Sistema FARO (Filtrado y Análisis de Odio en las Redes Sociales). Este sistema aplica la inteligencia artificial, entrenada en el Monitor para la Observación del Odio en el Deporte (MOOD) de LALIGA, a la metodología, especialización y experiencia acumulada por el OBERAXE.

En el tercer trimestre de 2025, tras el "notable incremento" en los discursos de odio tras los sucesos ocurridos en Torre Pacheco (Murcia), la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, convocó con carácter urgente una reunión con las principales plataformas digitales y otras instituciones públicas, con el fin de coordinar medidas para frenar la difusión de contenidos que incitan al odio y la violencia hacia las personas de origen extranjero.

En septiembre de 2025, se mantuvo la primera reunión del grupo de trabajo, que permitió evaluar los avances y acordar encuentros trimestrales regulares para mantener un seguimiento constante, así como reuniones bilaterales con cada una de las plataformas, según recuerda el Ministerio.