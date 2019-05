Hijos de migrantes sin la nacionalidad piden que abstencionistas les cedan el voto ante el "racismo institucional"

Publicado 25/05/2019 12:29:49 CET

La campaña #VotarEsUnDerecho ha vuelto a ponerse en marcha ante la convocatoria de elecciones municipales, autonómicas y europeas que se celebra este domingo, 26 de mayo. La iniciativa, que denuncia las trabas y obstáculos que tienen los hijos de migrantes que residen en España para conseguir la nacionalidad española, persigue que los ciudadanos que tienen pensado abstenerse de votar en estos comicios, cedan su voto a estas personas.

A través de la página web 'votaresunderecho.es', todo el que lo desee puede 'donar' su voto, mientras que las personas que no pueden votar por su situación administrativa pueden 'recibir' el de alguien que decida cederlo. Se trata de una base de datos que pone en contacto a gente que teniendo el derecho prefiere no votar, con personas que quieren votar, pero no pueden.

A un día de la convocatoria electoral, al menos 16 personas han dado su voto y al menos diez lo han pedido a través de esta web. Sin embargo, a través de las redes sociales, al menos otra veintena de personas que han solicitado poder votar, según ha asegurado a Europa Press Safia El Aaddam, la impulsora de la campaña.

La joven ha destacado que la iniciativa "está funcionando" y la gente "está muy movilizada" por esta causa. Por ejemplo, María es una de las personas que ha decidido su voto a través de la iniciativa. "Votar es un derecho y quiero compartirlo con personas que están sufriendo racismo institucional", ha argumentado. También Anna, desde Terrassa, sostiene que es "más importante" que una persona que no puede votar, lo haga en estas elecciones". "Me parece una injusticia muy grande y quiero dar mi granito de arena en esta gran campaña", ha incidido.

La iniciativa #VotarEsUnDerecho ya se lanzó para las elecciones generales del pasado 28 de abril y, a través de ella, más de 1.600 hijos de migrantes sin la nacionalidad pudieron votar. De hecho, sostiene que hay personas que intercambiaron el voto para los comicios generales y que "tiene apalabrado" hacerlo en la nueva cita electoral de este domingo 26 de mayo.

"CONTRA LA BUROCRACIA ESPAÑOLA"

Según ha relatado a Europa Press, sus padres son marroquíes, ella ha nacido en España, pero no tiene la nacionalidad española y no ha podido votar "nunca". En este contexto, denuncia que el "racismo institucional" y carga contra una burocracia española que no le da la nacionalidad pese a estar "años" tramitándola.

"Me parece una injusticia, una dejadez y un abandono de nuestros trámites con un interés político seguramente para que no lleguemos a las urnas", ha declarado Safia, quien ha aseverado que comenzó la campaña por este motivo.

"Cuando lancé esta denuncia, contactaron conmigo muchas personas que estaban en mi misma situación. Que había nacido aquí, o llevaban mucho tiempo residiendo aquí, y había solicitado la nacionalidad hacía 7 u 8 años y todavía siguen sin respuesta", ha dicho.

En su caso, lleva intentando tenerla desde los 18 años --ahora tiene 23--, pero le piden hacer el examen del Instituto Cervantes, que es obligatorio superar y tiene un coste económico. "No lo voy a hacer porque sería traicionar mis principios y mi activismo y participar de una burocracia y unas trabas que nos ponen a las personas migrantes. Creo que no tengo que hacer el examen porque he nacido aquí", ha explicado.

Así, Safia ha reclamado que estas pruebas se supriman "porque la nacionalidad no se debería comprar". "La nacionalidad es un derecho que puedes pedir, pero en España se está vendiendo", ha denunciado.

Aunque hay algunas excepciones, la nacionalidad española es un requisito para poder ejercer el derecho al voto. Los ciudadanos de la Unión Europea sí pueden votar en las elecciones locales y en las europeas. Además, desde el año 2011, también pueden hacerlo en las municipales los extranjeros procedentes de 12 países con los que España tiene convenios, así como estar empadronados y tener al menos cinco años de residencia legal.

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de electores extranjeros residentes en España para las elecciones municipales asciende a 466.316; y para los comicios al Parlamento Europea figuran 365.310.