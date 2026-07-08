Inclusión exhibe 'El rostro de los números', una muestra sobre las trayectorias vitales de migrantes y refugiados - MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SS Y MIGRACIONES

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha instalado en su sede central la exposición 'El rostro de los números', promovida por Fundación Cepaim para visibilizar las trayectorias vitales de migrantes, refugiadas y solicitantes de protección internacional participantes en programas de acogida e inclusión social.

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha defendido que "conocer las trayectorias vitales de las personas migrantes es fundamental para impulsar políticas inclusivas que garanticen sus derechos y promuevan su plena participación en la sociedad".

'El rostro de los números' aborda cuestiones como el refugio, el empleo, la juventud, la vivienda, los derechos humanos, las familias o la acción comunitaria, mostrando situaciones de vulnerabilidad y procesos de reconstrucción, autonomía y aportación social a través de fotografías, testimonios y participación ciudadana.

"Queremos recordar las historias de vida de cada una de esas personas migrantes y cada una de las personas refugiadas con las que venimos trabajando. Esta exposición intenta recorrer esas trayectorias de vida desde la vulnerabilidad y también desde las aportaciones a la sociedad española en clave económica, laboral y social", ha señalado el director general de Fundación Cepaim, Juan Antonio Segura Lucas.

Según ha detallado el departamento que dirige Elma Saiz, el proyecto se inició en 2024 y se presenta en el marco de las acciones de visibilidad de la acción concertada vinculada a los programas de cogida humanitaria y protección internacional impulsados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Fondo Social Europeo + (FSE+).

MÁS DE 1.300 FOTOGRAFÍAS

El proceso creativo ha partido de un itinerario de investigación, coordinación territorial y producción audiovisual en distintos puntos del país, con el que se han realizado alrededor de 80 entrevistas y un archivo documental compuesto por más de 1.300 fotografías.

El comisario de la exposición, Juan Nicolás, ha apuntado que la muestra "nace de la necesidad de poner rostros e historias de vida a las frías cifras que generalmente" se manejan. "Porque muchas veces la historia de estas personas no corresponde al imaginario que tenemos, sino que vienen con una preparación académica importante que aporta mucho en nuestro país", ha añadido.

Finalmente, Inclusión ha señalado que la exposición está concebida para trabajar con centros educativos donde el visitante pueda conocer de cerca "cómo estas personas han reconstruido su vida aportando muchísimo a esta sociedad".