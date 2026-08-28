Infancia asegura que Ceuta no ha tomado la decisión del traslado de las 500 menores y "en 24 horas se puede hacer"

Varios menores migrantes se refugian bajo una carpa. - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Secretario de Estado de Infancia y Juventud, Rubén Pérez Correa, ha trasladado a Ceuta la responsabilidad de la salida a la Península de las 500 niñas migrantes que el Gobierno ha propuesto agilizar por su vulnerabilidad.

"Es una decisión que no ha tomado (Ceuta) y se puede hacer en 24 horas", ha argumentado Pérez Correa en una entrevista en RNE recogida por Europa Press en respuesta a si el Gobierno autonómico está bloqueando ese traslado. Ha evitado "aventurar" una explicación a la demora en adoptar esta decisión por parte del gobierno autonómico, pero ha aconsejado "atar cabos". "Quien ha dicho que no quiere un menor en la Península es el Partido Popular y aquí está operando más el interés del PP que de la propia Ceuta".

Pérez Correa ha explicado el mecanismo legal por el cual le corresponde a la Ciudad Autónoma, que tiene la tutela de las menores, formalizar los convenios que permitan la salida de las menores. "Hemos puestos a disposición de la ciudad recursos económicos, pero la responsabilidad de firmar esos acuerdos, bien sea convenios o contratos, es exclusivamente de la ciudad", ha argumentado el secretario de Estado.

Además, ha precisado que el Ministerio "no tiene que hacer una propuesta formal, sino facilitar a la ciudad que el mecanismo que figura en la ley se pueda utilizar".

Es la ciudad autónoma, según ha continuado, "que después de las gestiones realizadas por el Ministerio, tanto económicas como con entidades, pueda formalizar alguna de las dos vías, bien con un contrato con entidades como se hizo con las 670 menores que habían solicitado protección internacional o con las CCAA".

"En el marco de sus competencias, Ceuta puede mañana mismo formalizar con las comunidades autónomas o con entidades estos contratos y empezar a derivar de manera inmediata", ha añadido.

Por ello, ha recomendado al gobierno ceutí olvidarse "de las estrategias de los partidos y pensar en el corto plazo y en la realidad de los vecinos". "A Ceuta le conviene, le interesa y le ha funciona la deriva de menores a la Península que, incluso con las fórmulas que hemos planteado, manteniendo la tutela, le permite seguir trabajando en buscar esas familias".

Respecto a la apertura de un centro de menores migrantes, ha advertido de que la oposición ciudadana hará que "la solución llegue más tarde". "Todo lo que sea poner palos en la rueda de una solución impide que podamos, incluso, tener donde alojarles (a los menores)", ha argumentado Pérez Correa en relación a la búsqueda de espacios para los migrantes.

En su opinión, "todo lo que sea funcionar en régimen de criminalización de la población migrante está impidiendo que esas funciones se realicen con normalidad: si la ciudad autónoma consigue un recurso en el que pueda alojar menores y existe una contestación, todo se dificulta".

Por ello, ha apelado a la necesidad de decirle a los vecinos "que hay recursos muy importante como hospitales, como infraestructuras, pero también otros como centros de menores".