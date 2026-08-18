Interior cifra en 2.168 el número de menores identificados en Ceuta desde el 30 de julio

1111172.1.260.149.20260818095818 Un grupo de menores espera para ser filiado en una comisaría de la Policía Nacional en Ceuta. - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha localizado, identificado y puesto a disposición del Gobierno regional en Ceuta a 2.168 menores de edad desde el 30 de julio, según han informado fuentes del Ministerio de Interior.

La cifra se ha incrementado en 270 menores respecto a la última difundida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hace cinco días tras una reunión mantenida con la Delegación de Gobierno de Ceuta, Policía Nacional y Guardia Civil en la que se informó de la prioridad de la filiación de los menores.

La ciudad autónoma ha abierto instalaciones, entre ellas dos colegios, para la atención de los menores a peticion del Ministerio de Juventud e Infancia, ante la sobreocupación de los espacios existentes en la ciudad autónoma. La capacidad ordinaria de acogida atribuida a Ceuta es de 29 migrantes, cifra que se encontraba ya superada antes de la entrada masiva de finales de julio.