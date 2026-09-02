Las llegadas irregulares de migrantes a Ceuta suben un 102% respecto a 2025, sin contar con la entrada masiva de julio

Varios inmigrantes acampados en una playa, a 1 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las llegadas irregulares de migrantes a Ceuta por vía terrestre han aumentado un 102,3% en lo que va de año con respecto al mismo periodo de 2025, según el último balance del Ministerio del Interior que precisa que estos datos no incluyen cifras del día 30 y 31 de julio, cuando se produjo la entrada masiva de migrantes desde Marruecos.

El documento, recogido por Europa Press, revela que entre el 1 de enero y el 31 de agosto de este año, sin contar los últimos dos días de julio, han entrado a Ceuta por vía terrestre de forma irregular un total de 4.076, 2.061 más que en el mismo periodo de 2025 (cuando fueron 2.015, un 102,3% más).

En el anterior informe sobre inmigración irregular, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska cifraba en 5.013 los migrantes que habían entrado entre enero y el 15 de agosto en la ciudad autónoma. Si bien, ahora, según fuentes de Interior, se ha decidido sacar a los que fueron objeto de triaje durante la primera quincena del mes tras entrar el 30 y 31 de julio en Ceuta, con el objetivo de incorporarlos al final del proceso.

Asimismo, han aumentado las llegadas irregulares a Melilla. En concreto, 18 migrantes han entrado a la ciudad autónoma por mar (tres más que en los mismos meses de 2025) y 572 por vía terrestre (374 más que en el mismo periodo del año anterior, un 188,9% más).

Por otro lado, el informe revela una caída del 57,4% en las llegadas irregulares de migrantes por mar a Canarias. Hasta el 31 de agosto han llegado 5.163 personas a bordo de 70 embarcaciones, 6.963 menos que en los mismos meses de 2025 (con 12.126 a bordo de 198 pateras).

Mientras, han aumentado un 1,7% las llegadas irregulares por mar a Baleares, pasando de 4.852 en 2025 a 4.934 en 2026; y un 19,7% las entradas por mar a la Península, que han pasado de 4.722 el año pasado a 5.654 este. La cifra conjunta de migrantes llegados a Península y Baleares por vía marítima asciende a 10.588, un 10,6% más que en el mismo periodo del año anterior, en 591 embarcaciones, un 3,9% menos.

En cuanto al balance total, el informe refleja que en lo que va de 2026 han entrado a España por vía marítima y terrestre de forma irregular un total de 20.417 migrantes, un 14,7% menos que hasta el 31 de agosto del año pasado, cuando fueron 23.931. Por vía marítima llegaron al país 15.769 migrantes, un 27,4% menos que en 2025 (cuando se produjeron 21.718 llegadas), en 665 embarcaciones, 153 menos que el año anterior.